La víctima de la violación grupal en Palermo tiene pocos recuerdos, pero está «decidida a pelear»

El abogado de la chica que fue atacada por seis hombres en Palermo dio detalles de cómo está hoy su clienta, a una semana de la violación grupal.

En diálogo con Radio Mitre, Hugo Figueroa aseguró que la joven tiene pocos recuerdos de la agresión sexual, “pero está decidida a pelear”. La chica fue encontrada inconsciente en el interior de un auto y los acusados fueron detenidos por la Policía de la Ciudad.

El caso avanza en la Justicia. Los abogados de los presuntos abusadores adelantaron que solicitarán su excarcelación ya que consideran que “ninguno tiene antecedentes y no existen riesgos de entorpecimiento” en la investigación.

Sin embargo, Figueroa afirmó que el pedido debería ser denegado porque “los seis son partícipes necesarios del hecho”.

“Mi cliente está terriblemente golpeada pero decidida a pelear. Ella estaba en un estado de alteración absoluta e incluso llegó a atacar a la gente que fue a ayudarla”, dijo Figueroa, en referencia a la panadera que la rescató.

“Ella no tiene prácticamente recuerdos. Cuenta que conoció a alguno de ellos en el local bailable donde se encontraban, que salieron de ahí con gente que incluso trabajaba en el local. Pierde los recuerdos y se despierta en el hospital”, explicó el abogado.

“La causa está muy activa. Tanto el juez a cargo como el fiscal han demostrado una solvencia en su labor que es destacable, han tratado esto con mucho respeto. Ha sido muy respetuosa la audiencia, ha estado la gente del equipo de contención del Ministerio Público”, continuó.

El abogado detalló que la causa fue recaratulada como “abuso sexual agravado” por acceso carnal y por haber sido ejecutado por dos o más personas.

Figueroa explicó que la agresión sexual fue organizada: “Hubo un sistema en el que cada uno tuvo su rol. No sé qué hubiera pasado si no hubieran intervenido los dos panaderos”.

Luego, remarcó que la víctima reconoció a tres de los abusadores y que, a la espera de las pericias, todo indica que “le han dado algún tipo de sustancia para vulnerar su voluntad”.

Por último, descartó que haya habido consentimiento: “Puedo hablar desde el punto de vista de la orientación sexual de mi cliente. La orientación sexual de mi cliente dejaría de lado cualquier decisión a este acto sexual. Mi cliente no elegiría estar con un hombre”.

Los seis acusados son Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24).Todos son de la localidad bonaerense de Munro.

Dos de los jóvenes militaban en Lealtad Corriente Militante, una agrupación K de Vicente López. Se trata de Retondo y Paciotti.

La organización política decidió echarlos luego de lo sucedido, y lo informó a través de un comunicado de prensa: “Somos implacables en nuestro posicionamiento, no permitiremos que alguien que haya ejercido una de las formas más extremas de la violencia de género como lo es la violencia sexual, continúe participando en actividades de nuestra organización”.

