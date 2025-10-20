La Violencia Política Escala en Formosa: Graves acusaciones tras la agresión a un «influencer» de LLA

Una ola de violencia política ha sacudido la provincia de Formosa en el marco de la campaña electoral de cara a las próximas elecciones. El epicentro de esta preocupación fue la brutal agresión sufrida por el joven influencer Iván Rotella, conocido en redes sociales como «Mitai Comemango» y activo militante de la Alianza La Libertad Avanza.

En una entrevista para el programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a Viernes de 9 a 12h), la Dra. Gabriela Neme (Diputada Provincial por Nuevo País y parte de La Libertad Avanza), brindó detalles estremecedores del ataque y realizó graves acusaciones contra el gobierno provincial.

Un Hecho de Violencia sin Precedentes

El diálogo con el conductor Daniel Moreira Viera comenzó con la preocupación ante la escalada de agresiones. Neme fue enfática al describir el incidente ocurrido este fin de semana en el centro de la ciudad:

«Esto realmente que te peguen una piña en el ojo con una manopla y te pateen en el cuerpo, ya excedió cualquier folclore de la política, ¿no? Esto realmente es gravísimo».

La diputada contextualizó la agresión dentro de un patrón de violencia que, si bien tuvo distintos calibres como robos de carteles, se ha intensificado notablemente.

Acusaciones Directas y la Reforma Constitucional

La Dra. Neme vinculó directamente la gravedad de este ataque con la reciente reforma constitucional de la provincia, señalando un grave peligro en la figura de la «paz social»:

«Esto realmente es gravísimo y es consecuencia de lo que yo contaba en el marco de la reforma constitucional y muchos no entendían cuando yo le decía que esa reforma de la famosa paz social, que va a estar cuidada por los ciudadanos acompañando a las fuerzas policiales, y va a ser esto, darle las armas de la violencia al pueblo para perseguir a los que opinamos distintos».

Narró que el incidente se desató cuando el equipo de La Libertad Avanza se estaba instalando con sus carpas en Rivadavia y 25 de mayo. Un «marco de muchos militantes» vinculados al gobierno provincial se hizo presente con «burlas». Ante el ambiente hostil, Neme dio la instrucción de retirarse.

La Agresión: Un Ataque Directo y Planificado

La situación se tornó caótica cuando el vehículo que iba a cargar los equipos fue «golpeado» por militantes que impedían su estacionamiento. El hijo de Neme, Matías, intentó filmar la situación, lo que provocó una agresión en su contra. Fue en ese momento que Iván Rotella quedó solo junto a su otro hijo, Tomás.

«Y ahí es donde viene esta persona, Fernando Roglan, con una manopla, le pega… cuando él se agacha a buscar el celular le pega la trompada en el ojo con una manopla, un asesino, un intolerante, mandado por Yanina [Insfrán] y por Gildo Insfrán», aseveró la diputada, señalando que «vimos a Yanina marcarlo a Mitai» antes del ataque.

Neme denunció que Fernando Roglan, la persona identificada como agresor, tiene antecedentes por violencia de género y amenazas. Además, reveló el accionar posterior: «Lo tiraron al piso, lo patearon en todo el cuerpo. Realmente salvajes».

La Indiferencia Policial y la Denuncia Federal

Un punto que Neme resaltó con especial dolor fue la actitud de la fuerza de seguridad:

«La policía miraba».

La diputada se «confrontó con la policía» y señaló que a 150 metros del lugar había «cientos de policías con chaleco antibala» a las 18 horas, lo que sugiere que «ellos ya sabían que iba a haber algo». La Dra. Neme lamentó la «impotencia de ver a la policía mirando» y «miraban para arriba como si nada».

Tras el ataque, se presentó una denuncia ante la Policía Federal donde se responsabiliza directamente a Roglan como agresor e, «además también puntualmente a Gildo Insfrán y a Yanina Insfrán por ser quienes habrían dado la instrucción del ataque violento».

Sin embargo, Neme informó sobre un obstáculo judicial: «Ya sabemos que el juez Morán dio instrucciones de que no la va a tomar y que la va a mandar a la justicia provincial». La dirigente de la oposición manifestó estar en «comunicación permanente» con la Ministra Patricia Bullrich, pidiendo «protección federal» dado el marco de una campaña nacional.

Festejos de Funcionarios y Advertencia

La Dra. Neme lamentó que el acto de violencia haya sido «festejado» por funcionarios y militantes del oficialismo: «Festejaron todo, festejó la ex diputada… estaba la Parola festejando, estaba Ramiro Fernández. Es un horror. Funcionarios festejando la violencia con 10 personas que nos estábamos retirando porque lo que no queremos nosotros es violencia».

Concluyó con un mensaje de firmeza y una advertencia sobre las acciones futuras, que serán anunciadas en una conferencia de prensa:

«Vamos a apelar y vamos por eso queremos… Hoy vamos a tener una conferencia de prensa donde Basualdo va a anunciar las medidas concretas que vamos a hacer porque en Argentina el que las hace las paga y las van a pagar. Las van a pagar uno a uno… pero las van a pagar porque nosotros estamos dispuestos a morir por la causa».

Finalmente, Neme hizo un llamado a la reflexión a la ciudadanía, en referencia a la figura del Gobernador: «Gildo Insfrán se sigue manchando con sangre… sigue manchando de sangre al pueblo formoseño».