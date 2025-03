La visita fugaz de Colapinto a la Argentina: por qué no pudo girar en el Autódromo de Bs. As.

Franco Colapinto realizó un viaje relámpago a la Argentina y estuvo de visita por unas horas este viernes. Fue para filmar un comercial y por esa producción ahora se encontraría en Uruguay. Aquí, las imágenes fueron grabadas en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez, donde el piloto de reserva de Alpine en la Fórmula 1 quiso girar con un auto particular para conocerlo su pista, pero no pudo.

La presencia de Colapinto trascendió mediante una foto publicada por el periodista y piloto, Thomas Harpe, en su cuenta de X (antes Twitter). En la imagen se lo ve a Franco con otra persona en uno de los boxes del escenario porteño. Se trata del lugar que ocupa otro corredor, Omar El Bacha, quien guarda allí un Dallara ex Fórmula 3 Sudamericana y es el auto con el que Agustín Canapino se entrenó antes de ir a correr en la IndyCar. En ese sector también descansan otros dos monopostos similares. El recinto es soñado para los amantes del automovilismo, pues está tuneado con gigantografías de Red Bull y otros equipos de F1. Además, tiene detalles como la base de una mesa con un block de motor o una heladera pintada con los colores de un famoso lubricante vinculado al deporte motor.

La versión que circuló afirmó que se le exigió al bonaerense una licencia de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), algo que en realidad la tramitó en enero, antes de volver a Europa y de su anuncio oficial en el team francés.

Infobae pudo saber que el motivo real fue que no contó con el seguro para poder circular, a pesar de la buena voluntad de Franco para poder realizarlo. Esta practica es habitual para todos aquellos que quieren girar en el Coliseo Porteño y que podría haber tramitado en el momento en las oficinas que la AAV posee en el Autódromo. Esta es la forma en la cual todos los pilotos hacen sus correspondientes acreditaciones para poder realizar las pruebas de pista semanales. Pese a que eran las 7 de la tarde y estaba lloviendo, el trámite resultaba ser una simple formalidad para poder seguir los caminos correspondientes en caso de alguna eventualidad. El problema surgió ante la inentendible negativa de los productores de la filmación, ya que Franco no tuvo ningún problema. Para evitar un conflicto, el corredor de Alpine prefirió dar por finalizada la jornada.

Cabe recordar que Franco nunca corrió en autos en nuestro país y su carrera deportiva en el plano local fue en karting, donde fue campeón argentino en 2016 y 2018, año en el que también ganó la carrera de karts eléctricos en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en el kartódromo ubicado en el mismo predio del Autódromo.

Fue en 2018 cuando con 14 años se mudó solo a Italia y vivió en un taller, aunque al poco tiempo comenzó a convivir con un mecánico argentino y su pareja. Por eso Colapinto nunca llegó a correr en autos en nuestro país. Tampoco participó de alguna carrera como invitado en alguna categoría nacional.

En estos días, en el Autódromo porteño comenzaron las obras para poder llevar el escenario al Grado 2 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y este medio adelantó que avanzaron las gestiones para la vuelta de la F1 en 2027. Franco podría cumplir su gran sueño de correr ante su gente. Esteban Tuero fue el último argentino que compitió de local en la Máxima fue el 12 de abril de 1998, a bordo de un Minardi y abandonó tras un accidente. En esa carrera ganó Michael Schumacher con su Ferrari y nunca más la Máxima corrió en nuestro país.

Debido a esta visita rioplatense, el pilarense tampoco estuvo en los ensayos privados de Pirelli con su equipo, que se llevan a cabo hoy y mañana en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin, donde entre el miércoles y viernes se realizaron los tests comunitarios oficiales de pretemporada.

En tanto que las dos presencias anteriores de Franco en el Autódromo de Buenos Aires fueron en el mencionado trámite para licencia de la AAV y en agosto del año pasado, cuando llegó camuflado con gorra, buzo con capucha y lentes para sol, para presenciar la carrera de Turismo Carretera. Fue invitado por su amigo, Julián Santero, vigente campeón de la octogenaria categoría.

Fue días antes de la confirmación de su debut en la F1 y en ese momento ya gozaba de una fuerte popularidad, por eso fue de incógnito al escenario capitalino. Por caso, en esa época también participó de un evento en Costa Salguero el 12 de agosto y varios fanáticos se acercaron pese a ser lunes y en horario laboral.

Franco volverá a Europa y se reunirá con su escudería, ya que formará parte de los dos primeros Grandes Premios de la temporada, en Australia y China, según pudo confirmar Infobae. Cumplirá con su rol de piloto de reserva y deberá estar listo ante alguna eventualidad de los titulares, Pierre Gasly y Jack Doohan, cuya continuidad en el resto de la temporada no fue garantizada por el jefe del equipo, Oliver Oakes.

Por otro lado, el sitio oficial de Colapinto indica en sus “fechas claves para tener en cuenta en 2025″, dos datos sobre esta temporada. Una es el Gran Premio de Miami, el que se rumorea como un posible debut como titular con Alpine debido a las supuestas cinco carreras que tendría Doohan por contrato. “El GP de Miami es uno de los eventos más importantes de la F1, y Franco estará completamente involucrado en las operaciones de Alpine durante todo el fin de semana”, se informa en el citado portal.

Luego, sobre el Gran Premio de Mónaco, anticipa que “esta carrera es especial porque coincide con el 22º cumpleaños de Franco. La carrera será el domingo, y dos días después, el martes 27 de mayo, Franco celebrará su aniversario. Sería un fin de semana ideal para debutar con Alpine”.

Colapinto debutó como titular en la F1 el pasado 1° de septiembre en Monza gracias a la chance que le dio el jefe de equipo de Williams, James Vowles. Sorprendió al mundo por su rápida adaptación (solo conocía dos circuitos), administración de las gomas, combatividad y agresividad al volante, como su largada de antología en Singapur en la que saltó del 12º puesto al noveno.

En su segunda carrera sumó sus primeros cuatro puntos al ser octavo en Azerbaiyán, uno de los circuitos más desafiantes del calendario. Volvió a cosechar un punto al ser décimo en Austin, sede del Gran Premio de los Estados Unidos. Fue el primer argentino en correr en la Máxima en 23 años y desde Carlos Alberto Reutemann en Sudáfrica 1982 que un compatriota no sumaba puntos.

Por lo demostrado, entró en el radar de varios equipos y Alpine, mediante la gestión de su asesor ejecutivo, Flavio Briatore, consiguió una cesión de cinco años. Franco Colapinto es uno de los jóvenes con mayor proyección y potencial en la F1.