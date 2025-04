La Voz Argentina ya tiene equipo completo: quiénes se suman a Lali y a Soledad como jurados

La Voz Argentina, una de las grandes apuestas de Telefe para la segunda mitad del año, empieza a cobrar forma. Luego de las confirmaciones de Nico Occhiato en la conducción y de Soledad Pastorutti y Lali Espósito como jurados y coaches, la producción del canal dio a conocer quiénes ocuparán las sillas restantes para seleccionar los talentos que animarán la nueva edición del reality.

En lo que será su primera vez en el programa, Luck Ra se suma para aportar su frescura, juventud y autenticidad. Por su conexión única con el público joven, una carrera musical en pleno auge y canciones que lideran todos los rankings, el artista cordobés se perfila como una figura clave en este nuevo desafío mientras palpita el show más importante de su carrera: el que dará el próximo 4 de octubre en el estadio de Vélez Sarsfield.

Por su parte, Miranda! prepara su gran regreso a La Voz Argentina luego de 13 años. El dúo formado por Ale Sergi y Juliana Gattas, que atravesó generaciones con sus hits, su creatividad y su estética única, sumará frescura, alegría y su particular mirada a la competencia. Con estas confirmaciones, se completa el equipo principal de un concurso que todavía no tiene fecha de estreno, pero que promete una atracción para la audiencia, con talentos e historias de vida surgidos de todo el país.

El primer anuncio del canal de las pelotas fue el de Nico Occhiato como conductor del certamen. El inesperado momento ocurrió mientras el país seguía con atención el enfrentamiento entre la Selección Argentina y Brasil, un partido histórico que terminó 4 a 1 a favor del equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, mientras los goles y gritos invadían los hogares, otra noticia de impacto se colaba en la pantalla: el carismático rostro de Luzu TV, que había cosechado gran éxito en el ámbito digital, se subía a uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina.

Con el correr de los días, la producción informó la participación de dos artistas ligadas históricamente al formato. “Con su carisma arrollador, su talento indiscutible y una extensa carrera que la posiciona como una de las artistas más queridas, influyentes y populares, Lali regresa al reality para aportar su energía única, su humor y su ojo experto en la búsqueda de la próxima gran voz del país”, comunicó Telefe para presentar a la intérprete de “Fanático”.

A su vez, el certamen también anunció la llegada de la oriunda de Arequito, campeona de la última edición como entrenadora de Francisco Benítez: “Vuelve a ocupar su lugar para revalidar su título. Con su voz inconfundible, referente de la música nacional y amada por todo el país, Soledad sumará su experiencia, pasión y calidez al equipo de coaches”.

Así, Occhiato, Lali, La Sole, Luck Ra y Miranda conforman el plantel principal del reality que volverá a la pantalla luego de cuatro temporadas. En la última edición, el título se lo llevó Benítez, oriundo de Colonia Tirolesa, una localidad cordobesa de poco más de cinco mil habitantes que superó sus propios límites para alzarse con el trofeo.

“No puedo creer todavía lo que pasó, estoy muy contento”, le contó a Teleshow aquel septiembre de 2021, con los ecos de la victoria todavía resonando en sus oídos. “No me anoté en el programa con la idea de ganar, lo hice para sacar un miedo que tenía adentro”, agregó.