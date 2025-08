La vuelta de Wanda Nara a la Argentina después de sus vacaciones europeas

Una semana atrás, Wanda Nara armó las valijas y partió rumbo a España para encontrarse con L-Gante por unos días, tras siete días bajo el sol español. La empresaria viajó a Milán por temas laborales y finalmente se prepara para reencontrarse con sus cinco hijos, quienes quedaron al cuidado de Andrés Nara y dos de sus amigas.

El regreso de la conductora no solo implica un simple viaje, sino que representa la reanudación de sus actividades en el país. Las publicaciones en sus redes sociales y canales privados anticipan este movimiento. Una de las imágenes compartidas muestra una pila de 16 valijas y bolsos de diferentes marcas y estilos. Destacan las maletas rígidas en tonos metálicos, los bolsos deportivos y una pieza ilustrada con un diseño personalizado de un león, mismo diseño que tiene Mauro Icardi tatuado en el pecho. Esta postal evidencia la magnitud de sus traslados y la preparación necesaria para distintos compromisos.

El desplazamiento de la empresaria nunca deja de combinar los aspectos personales y laborales. Wanda recurrió a sus redes para compartir su entusiasmo, confirmando el inminente inicio de un nuevo proyecto profesional en Argentina. En una de sus historias, acompañado por una imagen aérea tomada desde la ventanilla del avión, escribió: “Cuenta regresiva para empezar a grabar”. Estas grabaciones pueden ser las de MasterChef Celebrity, donde poco a poco algunos nombres comienzan a resonar, o las de Love is Blind, el reality que conduce para una de las grandes plataformas de streaming junto a Darío Barassi.

Los programas no son la única arista de su vida profesional, puesto que también tiene su carrera musical. El jueves por la noche, desde Milán, adelantó un poco del nuevo tema que lanzará, pero la letra se perdió con el contundente gesto contra Mauro Icardi, padre de sus dos hijas y con quien está llevando adelante una batalla legal.

Con un ritmo electro pop se la escucha decir varias veces la palabra “tóxica”, de lo que se la acusó en varias ocasiones. Como si esto fuera poco, eligió promocionarla con su Lamborghini de color rosa.

En el estacionamiento de su departamento en la ciudad italiana, se la puede ver escribiendo sobre el automóvil con un aerosol de color negro. La palabra “tóxica” de un lado, su nombre del otro y en el capó, “Milano” y una vez que terminó de pintarrajear el vehículo se fue manejando. “Tóxica. Próximamente”; fue todo lo que escribió en el pie del video que rápidamente se llenó de “me gustas” y de comentarios.

Todo el video que compartió con sus 17 millones de seguidores está plagado de significados: se la acusó de tóxica en múltiples ocasiones, Milán es la ciudad en la que vivieron durante años junto a sus dos hijas y los tres hijos de Nara con Maxi López, el auto en realidad fue un regalo que recibió Icardi por parte del club de futbol italiano años atrás.

Si bien la mediática disfrutó a pleno del verano europeo, las críticas por estas vacaciones lejos de sus cinco hijos no tardaron en aparecer, especialmente por haber quedado a cargo de su abuelo y dos amigas. Esta decisión se debe a que Zaira Nara, su hermana menor, y Nora Colosimo, su mamá, también se encuentran fuera del país.

Natt Córdoba es una amiga de confianza y, a su vez, desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana y profesional de Wanda. Ella se encarga de gestionar las redes sociales de la empresaria, coordina campañas y la vincula con distintas marcas.

Las críticas en redes sociales y en programas de espectáculos no tardaron en aparecer tras la difusión de imágenes de Wanda Nara junto a L-Gante en Europa. Ante los cuestionamientos sobre su rol como madre, la empresaria utilizó su cuenta de X para aclarar la situación y defender la organización familiar durante su ausencia. “El papá está concentrado y entrenando y tampoco podía cuidarlas. Están de vacaciones con su abuelo, como tantos niños, y yo aproveché que estaban con él y viajé. No tengo niñera. Las que ven son mis amigas: Flor y Natt, y el abuelo está con ellas”, aseveró.