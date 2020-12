La World Rugby criticó a Los Pumas por sus tuits racistas: “Son comentarios inaceptables y opuestos a los valores de este deporte”

Compartir

Linkedin Print

Días convulsionados vivieron Los Pumas en las últimas semanas. El conjunto nacional de rugby recibió fuertes críticas por su frío homenaje a Diego Armando Maradona en la previa ante los All Blacks (saltaron al campo de juego simplemente con un brazalete negro y nada alusivo, sumado a que el conjunto neozelandés tuvo un impactante accionar en la antesala a su tradicional Haka). El sábado pasado, en el choque ante los Wallabies en Sydney, buscaron remediar lo acontecido con un parche en la manga izquierda de la camiseta con el número 10 y un crespón negro.

Sin embargo, el principal escándalo que envolvió al elenco albiceleste fue la viralización de tuits xenófobos y discriminatorios escritos por Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino entre 2011 y 2014.

En un principio,la Unión Argentina de Rugby (UAR) decidió suspender a los jugadores por tiempo indeterminado y la revocación de la capitanía para Matera. Sin embargo, ante la presión de algunos clubes y ex figuras del conjunto nacional, la dirigencia decidió dar marcha atrás y dejó sin efecto la medida. No obstante, no estuvieron presente en el duelo ante Australia el pasado fin de semana.

Tras el revuelo originado, la World Rugby (WR), máximo organismo mundial del deporte, también criticó con dureza el accionar de los tres deportistas. Catalogó sus mensajes como “inaceptables” y opuestos a “los valores de la familia del rugby”.

“Claramente los comentarios, o cualquier forma de discriminación, son inaceptables y completamente opuestos a los valores fuertes, universales e inclusivos que la familia del rugby aspira a vivir y defender. Simplemente no hay lugar para ellos, y tal comportamiento justifica con razón una investigación completa y adecuada por parte del sindicato”, recalcó en su comunicado. Y luego, agregó: “El rugby debe continuar uniéndose contra el racismo a través de acciones, no solo palabras, dar un ejemplo positivo a la sociedad y avanzar fortalecido por nuestra inclusión y diversidad”.

El comunicado de la World Rugby:

World Rugby agradece los informes de que la Unión Argentina de Rugby (UAR) continúa llevando a cabo una investigación completa sobre los comentarios racistas en las redes sociales atribuidos a miembros de la selección nacional masculina.

World Rugby actualmente está buscando una mejor comprensión del proceso que está llevando a cabo la UAR y su estado y espera recibir una actualización completa.

Claramente los comentarios, o cualquier forma de discriminación, son inaceptables y completamente opuestos a los valores fuertes, universales e inclusivos que la familia del rugby aspira a vivir y defender. Simplemente no hay lugar para ellos, y tal comportamiento justifica con razón una investigación completa y adecuada por parte del sindicato.

El rugby debe continuar uniéndose contra el racismo a través de acciones, no solo palabras, dar un ejemplo positivo a la sociedad y avanzar fortalecido por nuestra inclusión y diversidad.

Mario Ledesma, entrenador de Los Pumas, fue uno de los que defendió a sus dirigidos. En la conferencia de prensa previa al último choque por el Tres Naciones esbozó: “Hubo acuerdo común con los jugadores: nos pareció mejor que no jueguen ante Australia. Obviamente reconocen lo que hicieron y están realmente arrepentidos y avergonzados de lo que hicieron y todos lo estamos, pero lo que puedo decir es que no son las mismas personas que tenían a los 17 o 18 años”.

En una sintonía similar estuvo Jerónimo de la Fuente, el hombre elegido para llevar la capitanía propiedad de Matera. “Contento por el final de la gira, por el grupo que tenemos. No nos va a entrar una bala. Somos autocríticos. Lo mejor que tenemos es el grupo”, afirmó.

Compartir

Linkedin Print