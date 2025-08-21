La XLI Fiesta Nacional del Pomelo se realizará el próximo 13 y 14 de septiembre

El Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa, confirmó este miércoles 20, la grilla de artistas para la XLI Fiesta Nacional del Pomelo, que se realizará el próximo 13 y 14 de septiembre.

Este evento es organizado por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Turismo y la Municipalidad de Laguna Blanca, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El lugar de encuentro, como cada año, será el Polideportivo Municipal Evita de la localidad de Laguna Blanca, con entrada libre y gratuita y donde la comunidad podrá disfrutar de espectáculos musicales y la tradicional expo-feria gastronómica, artesanal, institucional y comercial.

De esta manera, el día sábado 13 sobre el escenario principal tendrá lugar, una de las artistas más reconocidas del momento, cantante y compositora argentina de música urbana, Nicki Nicole.

También Soledad Pastorutti, conocida simplemente como Soledad; la banda de rock Kapanga y el grupo folklórico Ahyre.

Además artistas locales como Iván Ruíz, Ángelo Aranda, Christian Herrera, Hernán Arias, Nacho y Juanse y Dalma Ferreira, de Paraguay.

Por su parte, el domingo 14 habrá exhibición de las mejores tropillas del país, destrezas gauchas, patio gastronómico con grandes artistas locales y emprendedores.