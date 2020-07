Ladrilleros atraviesan mal momento: por la crisis, pasaron de quemar 25 mil ladrillos a solo 5 mil

Compartir

El Grupo de Medios TVO se acercó hasta la zona de ladrillerías del barrio El Porvenir donde habló con Ricardo, una persona que se dedica a la actividad, quien comentó que el momento que atraviesa el sector es “critico” debido a las bajas ventas y el alto costo de los insumos.

“El sector está atravesando por un momento realmente muy malo porque mermó la venta, se dispararon los insumos para hacer ladrillo, cuesta conseguir la tierra para trabajar, además no tenemos asistencia ni contención por parte del Estado”, contextualizó el ladrillero.

Agregó que “los pocos ladrillos que tenemos los estamos vendiendo a casas de familias que están construyendo, y es bajísima la venta”.

“Hoy por hoy el ladrillero está obligado a quemar un horno de 5 a 10 mil ladrillos porque tiene que volver a producir y comprar los insumos; antes en cada horno se quemaban de 25 a 30 mil ladrillos, hay muchísima diferencia”, explicó y reconoció que si “llega a llover se pierde la producción y es imposible recuperarse”.

De la misma forma, confió que pese a que el negocio “no cierra” hay muchas personas que no saben hacer otra cosa. “Toda nuestra vida nos dedicamos a esta actividad. El Porvenir tiene 30 años de existencia, y es un barrio ladrillero desde sus inicios, no es que ahora nos dedicamos a esto. Lo que sucede ahora es que debido al crecimiento poblacional los ladrilleros cada vez tienen menos espacios para hacer su actividad”, contó.

Consultado por la escuela de ladrilleros, inaugurada hace un tiempo atrás en la zona dijo: “en un principio funcionó y se tenía contenida a la gente porque el Estado estaba presente, pero después se terminó todo. Hoy en día tenemos un hermoso edificio de la escuela, pero se encuentra cerrado. Funcionó solo seis meses. La escuela supuestamente era para contener a los ladrilleros, para que haya bajada de crédito para comprar insumos, etc pero lamentablemente no se cumplió nada”.

“Es muy difícil nuestra situación, a veces cuesta que la gente nos entienda porque no conoce nuestra realidad, por eso hay que acercarse al lugar; si antes de la pandemia los ladrilleros ya estaban mal ahora están peor, porque cuesta tres veces más producir y vender, todo se dificulta mucho más”, aseveró y lamentó que “al existir una ausencia tan marcada del Estado todo es peor, se hace cuesta arriba la cosa”.

“Entiendo que el Estado debería mínimamente dar una contención en cuanto a traer a cada ladrillero la tierra, porque se cuenta con las herramientas para ello. Si realmente querían ayudar por lo menos se acercarían a traernos la tierra para producir, pero no les importa”, cerró diciendo Ricardo.