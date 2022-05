Lágrimas y despedida de una leyenda: Tsonga se retiró tras caer en primera ronda de Roland Garros

Compartir

Jo-Wilfried Tsonga se despidió del tenis profesional tras perder este martes contra el noruego Casper Ruud, número 8 del ranking, por 6-7 (6), 7-6 (4), 6-2 y 7-6 (0) en la primera ronda de Roland Garros. El tenista francés, ganador de 18 torneos ATP y que llegó a aparecer quinto a nivel mundial en 2012, había anunciado hace unas semanas que se retiraría apenas finalice su participación en el segundo Grand Slam de la temporada organizado en su tierra natal.

A sus 37 años, y a pesar del apoyo incondicional del público de la Philippe Chatrier, opuso resistencia a todo un Top 10 como en sus mejores años pero acabó cediendo aquejado por una lesión en su hombro derecho en la parte final del partido. Nada más acabar el enfrentamiento, Tsonga recibió una ovación de varios minutos por parte del público presente y también de su rival. Frente a los ojos de los espectadores y de la transmisión, se arrodilló y besó por última vez la arcilla del prestigioso torneo antes de recibir un homenaje por parte del presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moretton, y de la directora de Roland Garros, Amélie Mauresmo.

Dentro del discurso que él mismo escribió en tres hojas, explicó la carrera de superación que tuvo en el tenis. “En mi vida he tenido que lidiar con los que me decían que nunca llegaría a nada. Demostré lo contrario. Un día era un héroe, otro un villano, otro día era un blanco, otro un negro hijo de un congoleño”, declaró frente a los espectadores que se quedaron al homenaje. Y cerró con una emotiva frase: “Gracias a todos, fue una gran aventura”.

Jo-Wilfried se retira después de haber sido uno de los mayores referentes del tenis francés en las últimas dos décadas. Pese a no ganar nunca uno de los cuatro torneos más importantes del circuito, fue finalista en Australia (2008) y semifinalista en Melbourne (2010), Roland Garros (2013 y 2015) y Wimbledon (2011 y 2012), además de ganar los Masters 1000 de París-Bercy (2008) y Canadá (2014), una plata olímpica en Londres 2012 y conquistar con Francia de la Copa Davis (2017).

Tsonga se va por la puerta grande del deporte por ser uno de los tres únicos tenistas en la historia en haber derrotado a Djokovic, Nadal y Federer cuando eran número 1 mundiales y uno de los tres en ganar al ‘Big 3′ y a Andy Murray en un Grand Slam. Precisamente durante el homenaje la organización de Roland Garros mostró los mensajes personales de Djokovic, Nadal, Federer y Murray, quienes destacaron el carisma del francés además de su calidad como tenista.

Otro de los que le dedicaron unas palabras a Jo fue Juan Martín del Potro con el que también compartió batallas memorables dentro del circuito. “¡Gracias Tsonga por inmensa carrera y tantos años compartidos!”, redactó la Torre de Tandil segundos después de que termine el encuentro. Las emociones en Roland Garros no faltaron y el protagonista de la tarde no pudo aguantar las lágrimas en repetidas intervenciones ante el impresionante reconocimiento que le realizaron junto a su familia y leyendas del deporte francés.

