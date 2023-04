Lágrimas y dolor en el emotivo homenaje a Guillermo Calabrese en Cocineros Argentinos

Una gran conmoción generó la muerte inesperada de Guillermo Calabrese en la madrugada de este viernes 21 de abril debido a un paro cardíaco. La noticia de la partida del chef de 61 años fue confirmada desde El Nueve, emisora donde actualmente se encontraba al frente de Qué Mañana! Esta madrugada fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández desde el domicilio de su hija, en Dorrego y Honduras, -en el porteño barrio de Palermo-, a donde ingresó con un paro cardiorrespiratorio no traumático y pese a las tareas de reanimación realizadas, luego se confirmó su fallecimiento.

A lo largo de su carrera, el conductor estuvo al frente del clásico programa Cocineros Argentinos desde 2010 hasta 2019 por la pantalla de la TV Pública. Aunque ya no formaba parte del equipo, sus compañeros decidieron homenajearlo durante la emisión de este viernes.

“Hasta siempre Cala”, decía el graph en el arranque del ciclo. Se podía ver el delantal del chef sobre la mesada principal del set televisivo y un tazón con café negro, que tanto le gustaba tomar mientras conducía. Sus compañeros estaban muy emocionados, con los ojos llorosos y aprovecharon para recordarlo con mucho cariño.

“Es muy difícil hacer este programa, queremos hacer un gran homenaje a Guillermo Calabrese. Se nos fue un maestro, se nos fue un compañero. En el canal estamos todos conmovidos, sin palabras. Ver las imágenes es muy fuerte, los veo a todos llorando”, aseguró Ximena Sáenz mientras pasaban fotos de Cala.

“Era una persona tan graciosa, con tanto sentido del humor y lo vemos en esas imágenes sonriendo. Tenía un carácter fuerte, pero siempre el humor predominaba. Sentía una pasión por la cocina y por el trabajo. Dejó una marca muy fuerte en todos nosotros y este programa era su casa, Cocineros es Guillermo Calabrese, es como nuestro papá”, agregó.

Luego, Juan Braceli, un poco quebrado por la pérdida de su amigo, señaló: “A Cala lo conocí 10 años antes de Cocineros, fue mi maestro”. Además, el chef manifestó: “Primero fue un impacto muy grande para todos. Lo recuerdo con profundo agradecimiento, pero con alegría. Por ese humor del que habla Xime que estaba permanentemente presente delante y detrás de cámaras”.

También, el cocinero recordó que con Guillermo compartieron muchas horas trabajando y que tenía una relación paternal. “Cala es eterno, está acá con nosotros. Todo el canal está consternado, dolido, agradecido queriendo sumarse a este homenaje. Los abrazamos a ustedes porque sienten lo que nos pasa a nosotros, que se nos fue una parte importante… Vamos a intentar compartirlo con alegría”, manifestó.

Ximena retomó la palabra y reveló cómo se sintió la primera vez que lo conoció: “En ese momento, yo le tenía miedo, era el director de la escuela (del Gato Dumas). Yo le tenía pánico, hasta que lo conocí y dije: ‘Este señor es lo más’… Le encantaba disfrazarse”.

En una entrevista con Teleshow, Sáenz expresó su dolor por la partida de su colega: “La muerte temprana siempre cae mal”. Además, la cocinera agregó: “La verdad es que obviamente estoy muy triste, muy shokeada. Cala era un tipo muy joven, que tenía mucho por delante”. Por último, señaló: “Sus prioridades siempre fueron su familia y su trabajo: esas son las dos cosas que todos sabíamos que para Cala eran importantes: su mujer Silvia, sus hijos Meli y Miguel, y su trabajo”.

Relacionado