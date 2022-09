Laguna Blanca: perdió el control de su moto, chocó contra un árbol y falleció

Compartir

Linkedin Print

Un motociclista perdió la vida al embestir un árbol frente al complejo deportivo “Descamisaditos” de Laguna Blanca, donde según testigos y las pericias no hubo participación de otro vehículo.

Este domingo alrededor de las 05:25 de la mañana, efectivos policiales de la Unidad Regional Cuatro recibieron un llamado telefónico solicitando presencia policial en la calle San Martín por un siniestro vial con lesionado.

Inmediatamente acudió al lugar personal de la Comisaría jurisdiccional, con una ambulancia del SIPEC, encontrándose con una motocicleta 110 cilindradas y un hombre tendido en la cinta asfáltica.

Tras el examen médico, el profesional de la salud informó que el motociclista se encontraba sin signos vitales.

Se resguardó la escena del hecho y se informó al Juez de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia, con asiento en Clorinda, quien dispuso la intervención del perito y posterior traslado del cuerpo hasta la morgue del Hospital de Clorinda para la autopsia.

De acuerdo a lo dispuesto por el magistrado, se convocó al personal de la Delegación Policía Científica, que realizó las diligencias procesales con efectivos de la Comisaría local, informando el perito que la motocicleta no presenta signos ni rastros de impacto con otro rodado.

Dos testigos del siniestro expresaron que el conductor perdió el control del rodado, impactó contra un árbol y quedó tendido en ese lugar; afirmando también que no hubo participación de otro vehículo.

Una vez finalizadas las diligencias procesales, el cuerpo fue trasladado por personal del Destacamento de Bomberos al Hospital Felipe Cruz Arnedo de Clorinda para la autopsia, a cargo del Forense Judicial.

La víctima fue identificada como Alejandro Matías Sanabria de 29 años y su cuerpo entregado a sus familiares para las exequias.

Compartir

Linkedin Print