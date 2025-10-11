Laguna Blanca se adhiere al aumento salarial otorgado por Insfrán

El intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, confirmó que les otorgará el aumento del 10% anunciado previamente por el gobernador Gildo Insfrán a los trabajadores del Municipio.

“Somos parte integrante de un modelo de provincia que nos permite igualdad de oportunidades, inclusión con justicia social y un aumento salarial para los empleados municipales, como bien el gobernador Insfrán ha anunciado para todos los empleados públicos de la provincia, activos y pasivos”, subrayó el jefe comunal.

Confirmó que “nos adherimos a esta medida ejemplar para beneficiar a nuestros empleados municipales”.

Asimismo, con miras a las elecciones del 26 de octubre, contrastó los modelos nacional y provincial, diferenciando que mientras en Formosa se lleva adelante el Modelo Formoseño con el Estado presente, a nivel nacional “vemos un Estado ausente, con cero obra pública para el desarrollo de cada una de las comunidades”.

Además, “hay una desfinanciación de las Universidades públicas, del sistema sanitario y los muelen a palos todos los miércoles a los jubilados, así que es una vergüenza todo lo que está ocurriendo”, lamentó.

Mencionó aquí el reciente show que el presidente Javier Milei realizó en el Movistar Arena y lo calificó como “una payasada”. “Está descolocado totalmente la realidad”, reprobó contundente.