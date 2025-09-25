Laguna Naineck: Enzo Casadei recorre la localidad con propuestas para la producción y la economía

Propuestas para la producción local

En un paso más de su campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el candidato a diputado nacional por Juntos por la Libertad y la República, Enzo Casadei, realizó una visita estratégica a la localidad de Laguna Naineck. Acompañado por el diputado provincial Miguel Montoya y líderes locales, Casadei recorrió diversas zonas, incluyendo la comunidad originaria La Primavera, los barrios rurales Paso Angelito, El Palomar, Isla Puén, y el centro de la localidad. Este recorrido buscó un contacto directo con los habitantes y una comprensión más profunda de sus desafíos.

Encuentro clave con productores: Escuchando el motor de la economía

El punto central de la jornada fue un encuentro con productores bananeros y hortícolas, quienes expresaron sus preocupaciones sobre la difícil situación que enfrentan. En este diálogo, Casadei presentó sus propuestas legislativas, enfocadas en ofrecer medidas de apoyo a la producción regional. Su objetivo principal es mejorar las condiciones de comercialización y ampliar el acceso a nuevos mercados.

El candidato valoró el intercambio de ideas, destacando que la información obtenida servirá para fortalecer su agenda de trabajo. En sus palabras, «Es clave escuchar a quienes sostienen el motor de nuestra economía local y brindar soluciones que les permitan crecer con dignidad«. Esta frase subraya la importancia de un enfoque legislativo que responda directamente a las necesidades de quienes impulsan la economía local.

Reunión con comerciantes y vecinos: En busca de consensos

Por la tarde, la agenda de Casadei continuó con un encuentro en el barrio Santa Ana, donde se reunió con comerciantes y vecinos. La discusión se centró en la compleja situación económica provincial y nacional. Ante las inquietudes de los presentes, el candidato reafirmó su compromiso de trabajar en la construcción de consensos para superar la crisis.

Casadei enfatizó su rol futuro en el Congreso como representante de los sectores productivos y sociales de Formosa, buscando ser una voz que refleje las demandas y aspiraciones de la ciudadanía. Su visita a Laguna Naineck se perfila como un intento de conectar directamente con la base productiva y social, prometiendo una agenda que prioriza el desarrollo económico y el bienestar de las familias locales.