Laguna Naineck: “Estamos en el pico de la cosecha de banana”, aseguró Murdoch

La producción de bananas es una actividad muy importante en la localidad de Laguna Naineck. Así lo ratificó el intendente municipal Julio Murdoch, quien señaló que actualmente “estamos en el pico de la cosecha” y resaltó que la actividad moviliza a otros sectores de la economía local.

“Estamos viendo una intensa actividad a pesar de que el precio de la fruta no está acompañando, pero igualmente hay un movimiento enorme de camiones. Así también es positivo para las fábricas de cajas que existen en la localidad, para los embaladores, fletes de corta y larga distancia, es decir, un movimiento económico muy interesante”, describió el jefe comunal.

A su vez, expuso que en promedio de Laguna Naineck se envían diariamente “entre 6 mil y 7 mil cajones de banana que salen de la provincia y generan un capital económico muy importante gracias a los pequeños productores de la zona”.

En este contexto, manifestó que si bien la localidad se caracteriza principalmente por la producción bananera, también se cuenta con la cosecha de mandioca, batata, zapallo y verdeo, siendo la cuestión del agua un factor importante.

“Esperamos contar con lluvias, si bien sabemos que el pronóstico no es alentador en cuanto a que no tendremos grandes lluvias, pero para la primera siembra es un aspecto que tienen en cuenta los pequeños productores”, señaló el intendente Murdoch.

En ese punto, sobre la crisis hídrica, aclaró que la Comuna cuenta con una reserva de agua hasta el año que viene gracias al manejo eficiente en la planta de agua potable.

Punto único de descarga

Por otro lado, en el marco del nuevo protocolo para los transportistas extraprovinciales de alimentos y cargas en general, quienes deberán obligatoriamente contar con un punto único de descarga y que entró en vigencia este lunes 29, Murdoch brindó detalles de cómo se viene trabajando sobre este tema en la localidad. “Desde la Comuna se dispuso un centro de carga y descarga de mercaderías para los camiones extraprovinciales, que a su vez es un centro de control, fumigación y control clínico para los choferes que vienen de otras provincias”, informó.

“Así, los almacenes que se proveen de estos mayoristas extraprovinciales tienen un punto donde vienen a recoger toda las mercaderías, para evitar que justamente esos camiones recorran y circulen por el pueblo y las distintas colonias aledañas”, indicó el funcionario y señaló que contar con este centro de carga y descarga “permite asegurar que el chofer no baje de la cabina, sino únicamente para cuestiones administrativas”.

Murdoch, además, destacó el trabajo del personal policial y de salud, quienes desde el inicio de la cuarentena por el COVID-19 vienen cumpliendo una labor muy importante en el respecto de las medidas sanitarias vigentes por la emergencia nacional. También valoró el compromiso de los empleados municipales quienes colaboran en las acciones de prevención, y quienes además están provistos de todos los elementos de bioseguridad para el cuidado personal.

“Quiero resaltar el gran trabajo que cumple la Policía de la provincia especialmente en el cumplimiento del uso del barbijo y el distanciamiento social obligatorio por parte de la ciudadanía. Asimismo, el personal de salud del hospital, quienes no solamente realizan una tarea loable en la prevención del COVID-19, sino también en la lucha contra el dengue”, subrayó.

Sobre este último aspecto, consideró que “es una lucha diaria que estamos haciendo con el descacharrizado, la fumigación y la provisión de larvicidas para la erradicación de la larva del mosquito vector de la enfermedad” y aseguró que incluso se redoblaron los esfuerzos en materia sanitaria desde que se inició la cuarentena.

Obras públicas

Consultado sobre la obra pública, Murdoch expresó que se encuentran realizando obras de enripiado a través de un convenio con la Dirección de Vialidad Provincial.

No obstante, contó que hay obras que ya finalizaron quedando pendientes de ser inauguradas por el Gobierno Provincial, obedeciendo la demora a las restricciones por el aislamiento social.

“Se trata de obras de pavimentación que mejoran la infraestructura vial, también un polideportivo, la sala de primeros auxilios en Palma Sola, que han sido todas financiadas exclusivamente con fondos del Tesoro Provincial”, subrayó por último.