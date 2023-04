Laguna Naineck: productores endurecen el reclamo con un corte sobre Ruta N. 86 por 32 horas

Pequeños y medianos productores continúan sin obtener ninguna respuesta por parte del gobierno provincial ante el pedido de asistencia por la sequía y endurecen el reclamo con un corte de ruta de 32 horas en Laguna Naineck. “Increíblemente el gobierno toma una actitud de silencio, nos duele y preocupa”, expresó Pánfilo Ayala, Titular de la Federación Agraria Zona Norte, al Grupo de Medios TVO.

Vale decir que se habilitará el paso solamente a las fuerzas de seguridad, ambulancia y motociclistas.

“El grupo de productores que estábamos al costado de la ruta resolvimos subir a la cinta asfáltica para manifestarnos con un corte total durante todo el día hasta las 18 horas. Empezamos a las 10 de la mañana del lunes y vamos a darle continuidad de forma ininterrumpida hasta las 18 horas”, agregó Ayala.

El pedido de ayuda de los productores ya cumplió dos meses y sigue sin respuesta. En total se enviaron 3 notas al gobernador Gildo Insfrán solicitando la incorporación de más cultivos al decreto de emergencia vigente y una asistencia económica no remunerativa para los productores afectados, detallados en varios informes. Sin embargo, pese a la promesa de diálogo, aún no han tenido ninguna propuesta oficial del gobierno.

“Acá se decretó la emergencia y ningún productor bananero, que es el único cultivo que está encuadrado, tiene la seguridad de que va a haber una ayuda, menos los que fueron excluidos de esta determinación. Increíblemente el gobierno toma una actitud de silencio, nos duele y preocupa porque evidentemente no le está interesando y no tiene la voluntad de abordar un tema que es grave, preocupante y tiene que ver con la realidad del productor”, manifestó el titular de la Federación Agraria de la zona.

El corte de ruta inició ayer lunes por la mañana y se extenderá hasta las 18 horas de este martes. Los productores se encuentran sobre la Ruta Nacional Nº 86, frente al Campo Hípico de Laguna Naineck, a unos 500 metros del ingreso principal y sólo dejarán circular a ambulancias, fuerzas de seguridad y motociclistas. Los demás vehículos deberán desviar por dos caminos alternativos existentes en la localidad.

“Es el mismo pedido que cumplió ya 60 días desde la primera nota que enviamos al Gobernador estamos esperando una respuesta. La sequía hizo estragos en el país y hasta ahora no hay nada concreto por parte del gobierno provincial”, reiteró Ayala.

El reclamo que llevan adelante los productores locales no es el único del país, ya que las condiciones climáticas generaron pérdidas enormes en todas las regiones productivas pero ante el silencio de las autoridades provinciales, se evalúa una marcha federal hasta Buenos Aires para reclamar acciones cornetas al gobierno nacional.

“La entidad nacional de la Federación Agraria Argentina tiene un pedido general y entre ello está lo nuestro, que tiene que ver con la emergencia de los pequeños productores y tampoco hay nada hasta ahora. Por eso hay una intención de hacer una marcha nacional en Buenos Aires y se está poniendo la fecha, los destinos serían el Congreso, la Casa Rosada y el Ministerio de Producción de la Nación”, finalizó el productor.

