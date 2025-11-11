Laguna Yema: Cruce entre Werning y Empleados Municipales

El conflicto laboral y político se intensifica en el interior provincial, con acusaciones de despidos y precarización en la municipalidad.

El clima político y social en Laguna Yema se ha calentado notoriamente. Lo que inició como un reclamo laboral de un grupo de personas que “dicen ser empleados municipales” -como bien lo describió el conductor- ha escalado a un tenso cruce con el intendente de la localidad, Nilton Werning. La situación fue abordada y difundida en el “programa radial “Una Cuestión de FEr” conducido por Fernando López por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a viernes de 17 a 19h)”, que puso al aire el audio de un video que captura el momento de la confrontación.

El Origen del Conflicto y la “Informalidad”

La raíz del problema, según lo analizado en el programa, radica en la “informalidad” que envuelve a la planta de personal del municipio. El conductor Fernando López destacó la dificultad de determinar la situación real de estos trabajadores: “esta historia de los empleados municipales que viven en la informalidad, que no se sabe si son, si no son, que vienen en la gestión anterior, que los echan, que se quedan”. Esta ambigüedad es el caldo de cultivo perfecto para la inestabilidad que hoy se vive. Los manifestantes, cuya cifra varía entre 20 y 25 personas, están apostados frente a la Intendencia de Laguna Yema, “reclamando por despidos, precarización laboral, etcétera, entre los municipales del interior de la provincia”.

Cruce Tenso Frente a la Municipalidad

El punto álgido de la jornada se dio con la aparición del Intendente Nilton Werning, quien, al salir de las oficinas, fue interpelado directamente por el grupo de manifestantes. El audio difundido es “bastante explícito” y, aunque corto, refleja la intensidad del momento.

En un instante del cruce, se escucha una voz que confronta al intendente, en referencia a promesas de campaña: “Voy a hablar con la gente. Así como hablaste con la campaña, tenías que hablar con la gente”. El Intendente, por su parte, se mantuvo firme en su posición respecto a la documentación o los reclamos que le presentaban: “No, pero yo eso no voy a firmar nada. No, pero yo eso no voy a firmar nada”.

“Ahí se lo ve al intendente saliendo”, describió el periodista, quien también señaló que el funcionario “hace un par de días que no andaba apareciendo el hombre por ahí”, lo que agrega un elemento de evasión a la tensión preexistente.

¿Conflicto Laboral o Maniobra Política?

El análisis del programa radial se inclinó hacia la tesis de que, detrás del legítimo reclamo laboral, se esconde un conflicto de índole político. López planteó una cruda realidad de la política municipal: “esto parece ser un conflicto político que ha derivado justamente en esta cuestión”.

El conductor no descartó el fenómeno de los “Ñoquis” o personal ingresado por favores políticos que luego se queda sin trabajo cuando hay un cambio de gestión.

“ojo que mucha gente también después forma parte de un espacio político, entra al municipio, trabaja políticamente y después no trabaja más en el municipio. Vamos a ponerle la palabra correcta, ñoki”

Esta dinámica de “manoseo” genera que, tras la victoria de un sector opuesto, “los rajan a todos”, y “empiezan este tipo de conflictos”. Según el programa, “esto es lo que está ocurriendo aparentemente un conflicto más político que otra cosa en la localidad de Laguna Yema”.

La Cruda Realidad del Empleado Municipal del Interior

Más allá del caso puntual de Laguna Yema, Fernando López aprovechó el tema para exponer la difícil situación que atraviesan muchos empleados municipales en el interior provincial, una realidad que Intendentes de otras localidades “esperan que no empiece a esparcirse en el interior”.

La discusión sobre la falta de fondos y la “mala administración” llevó a un comentario contundente sobre los salarios:

“en el interior de la provincia hay mucho municipal que está muerto de hambre, porque es así, con sueldo de hambre que cobran 150 000 pesos, menos que eso”

Mientras que los trabajadores lidian con la “muy pocas posibilidades económicas” en el interior y “un sueldo de hambre”, el contraste es notorio con los funcionarios: “intendentes que viven muy bien. Intendentes que viven muy bien”.

La emisión cerró a las 18:42, con el conflicto en Laguna Yema aún sin resolverse, y la certeza de que este tipo de tensiones, producto de la precarización y el juego político, podrían replicarse en otros municipios.