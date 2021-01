Laishí: aseguran que la Policía sobrepasa funciones de la Municipalidad y “clausura” comercios

Compartir

Comerciantes de la localidad de Misión Laishí se encuentran molestos e indignados por el accionar policial, ya que los auxiliares de la justicia se excederían en sus funciones ejerciendo acciones que no le competen ya que son pura y exclusiva responsabilidad de la Comuna local.

Mariela, una comerciante del barrio Villa Florida, en comunicación con el Grupo de Medios TVO relató que días atrás llegó hasta su local un patrullero con varios efectivos, quienes sin contar con el acompañamiento del personal municipal pidieron las documentaciones del lugar y como la habilitación estaba vencida pidieron que lo “solucione” en 48 horas.

“Me dijeron que solucione eso y luego se fueron. Después me enteré que en una página de Facebook subieron como noticia que el comercio estaba clausurado, siendo que jamás me notificaron nada”, aseveró indignada.

Al hablar de cómo inició todo dijo: “nosotros le explicamos a los uniformados que debido a toda esta situación de pandemia no pudimos realizar los trámites y se nos venció el permiso. Le dije que me iba a ir a la Municipalidad a solicitar uno de manera provisoria, pero el Oficial a cargo me contestó que el lunes regresaría a ver si regularizamos nuestra situación y se fue. Nosotros continuamos trabajando como si nada y más tarde nos enteramos que supuestamente nos habían clausurado”.

Expuso que ni bien vio la “noticia” en una página de la red social Facebook “llamé al sector de Comercios de la Municipalidad de acá y ellos me informaron que son los únicos que pueden hacer ese trámite. Solo el Municipio me puede hacer cerrar el local, con el acompañamiento de la Policía, no al revés”.

“Entre varios comerciantes y vecinos elevamos una nota al Municipio pidiendo explicaciones, de porqué la Policía nos hace una contravencional por tener vencida la habilitación. Enseguida recibimos una respuesta donde nos informaron que ellos -la Policía- no tenían nada que ver”, confió y lamentó que tengan que pasar por esto porque “somos personas que estamos trabajando” y “hoy más que nunca la mano está muy difícil para todos”.

Al ser consultada si recibió algún citatorio ante lo ocurrido, contó que a los pocos días “nos citaron para informarnos que nos hicieron una contravencional”.

“Nos notificaron una contravencional por el permiso vencido; mi marido intentó explicarles que ellos no están para eso, que de eso se encarga la Municipalidad, pero la policía que estaba atendiendo le dijo que esa es su función y tienen las facultades; después le dijo ‘somos la autoridad acá, y vaya a dar explicaciones a la jueza'”, recordó.

La comerciante expresó que es “lamentable” que hagan estas cosas y “para completar nos enteramos por las redes sociales de una clausura que nunca existió y de la que tampoco nos notificaron. Muchos clientes no venían porque pensaban que estábamos clausurados”.

Finalmente, insistió que la Policía debe estar para resguardarnos y cuidarnos y no para “perseguir” porque “nosotros trabajamos lo mejor posible y es injusto que se excedan de esta manera, haciendo lo que no les corresponde”.

