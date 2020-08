Laishí: jóvenes conformaron una “agrupación de trabajo social” para ayudar en las necesidades de vecinos

Compartir

Teniendo en cuenta el difícil momento social y económico que se atraviesa por la pandemia de coronavirus y sabiendo que existen muchas necesidades, vecinos de los barrios Florida y San Miguel de la localidad San Francisco de Laishí conformaron una “agrupación de trabajo social”, la cual está constituida en su mayoría por jóvenes. El objetivo que persiguen es poder ayudar de manera desinteresada a quienes no estén pasando por un buen momento.

“La idea surgió porque vimos que hay muchas necesidades en los vecinos; entonces quisimos sumar nuestro granito de arena y ayudar”, contó al Grupo de Medios TVO, Mariela Ibarra, una de las vecinas que encabeza la iniciativa.

Asimismo, al referirse a incluir a los jóvenes sostuvo que “la idea se les propuso y fueron muchos los que se sumaron. Se busca que cuidando el protocolo sanitario ayuden a su comunidad, todos se encuentran emocionados; yo soy militante desde hace muchísimos años y me pareció buena la idea de que los chicos tengan contacto con quienes más necesitan y trabajen para ellos”.

“El grupo está conformado por varios jóvenes y algunas vecinas que se sumaron”, dejó en claro.

Expuso la mujer que “lo único que buscamos es ayudar a quienes más necesitan y dar una mano; más aun teniendo en cuenta este difícil momento que estamos pasando por la pandemia y donde todo está muy complicado”.

Al comentar sobre las acciones concretas indicó que hacen limpieza, visitan a personas enfermas y solas: “tratamos de sacar los turnos para que los atienda el médico, etc. Son quizás pequeños gestos pero que hacen la diferencia, más aún en aquellas personas que están solas”.

“En una recorrida por ejemplo nos encontramos con una familia numerosa que no cuenta con ningún ingreso, ni siquiera el Salario Universal por Hijo, en este caso pedimos ayuda a la Municipalidad de Laishí y con la asistente social se comenzó la gestión de los trámites para que pronto se resuelva su situación”, confió y añadió: “trabajamos con la Comuna, las chicas de Acción Social están con nosotros y nos acompañan”.

Reconoció la misma que el grupo se conformó la semana pasada donde “ya el día viernes nos fuimos a la casa de un abuelito, entre todos limpiamos su casa, el terreno y pedimos un acoplado a la Municipalidad para sacar la basura; también pedimos que se le haga un piso para que él pueda salir afuera con su sillita”.

“Ayer- sábado- hicimos chocolate con torta frita que repartimos a la gente de los dos barrios. Queremos realizar un merendero más adelante; el sábado que viene queremos hacer locro para los vecinos de ambos conglomerados. Tenemos previsto seguir trabajando. También ya vimos a un vecino que necesita ayuda y en la semana iremos a visitarlo para ponernos al tanto de su urgencia”, continuó.

Por último, Ibarra asintió que todo el grupo está muy “feliz” y “entusiasmado” lo cual impulsa a seguir adelante con la idea. “Estamos muy felices por lo que estamos logrando; particularmente me llena de emoción, porque yo toda mi vida hice esto, siempre milité ayudando a los más necesitados y ahora sumar a los jóvenes es hermoso. Además, tenemos el apoyo del Intendente José Lezcano; es muy lindo porque uno lo hace de corazón”, culminó diciendo.