Lali contó cómo nació su amistad con Kylie Minogue: «Me dijo si me podía conocer»

Este jueves Kylie Minogue regresó a la Argentina luego de 17 años sin pisar nuestro país. Allí fue celebrada por un estadio entero en el que revivió sus grandes éxitos y cantó sus últimos hits. Entre el público se encontraba Lali Espósito, quien fue recibida por la cantante australiana en su camarín. El encuentro fue emocionante para las dos artistas y a través de su cuenta de TikTok, la coach de La Voz Argentina contó cómo logró formar una amistad con la diva internacional.

“Nunca hice esto como de contar una data, pero hay mucho puto loco preguntándome cómo fue, por qué me quiso conocer y cómo se dio esta situación. Bueno, así que voy a tratar de hacerlo breve”, relató, desde un video que grabó para TikTok y que en pocas horas tuvo miles de visualizaciones y reacciones.

“Tiempo atrás, y hablo de mucho tiempo atrás, eh, yo estaba en España y como a todas mis ídolos, yo les comento las cosas que suben. Si es una canción nueva, yo le pongo ‘la amé’. ¿Cuándo lo va a ver? ¿Cuándo lo va a leer? Bueno, un día cualquiera que yo estaba ahí en las redes y había subido cosas de mi música, creo que Disciplina, y recibí un ‘Hi!’ y unos corazones. Ahí empezamos a charlar. Yo por supuesto le dije ‘Kylie, I love you’, ‘Kylie, we love you’. En la Argentina te ‘we love you’“, bromeó.

“Yo, chequeando con mis amigos alrededor si mi inglés estaba bien. Entonces cruzamos ahí unos mensajes. Ella se notaba en su forma de escribir y en los emojis que ponía que una cosa muy divina. Entonces, cuando llegó a la Argentina el otro día, yo le mandé un mensaje como ‘Welcome to my country’. My country! ‘Bienvenida a la Argentina’ y le dije que la iba a ir a ver, que iba a ir con amigos y que tenía todo listo para ir a su concierto. ‘¿Nos podemos conocer?’, me preguntó. Ella me preguntó“, contó, sorprendida por la halagadora propuesta.

“Cuestión que dos canciones antes de que termine el concierto, muy copada la gente del equipo y la productora que la trajo, me permiten ir al camarín, nos recibe su equipo y ya estaba todo coordinado para que nos veamos. Ella estaba haciendo la última canción en el escenario y yo estaba abajo en la zona de camarines. De pronto aparece ella recién bajada del escenario, con una bata de la Argentina y muy divina, muy simpática. Nos abrazamos, hablamos con las manitos agarradas. Yo me sorprendí de mi propio inglés también, quiero decir. Y ella, un sol. Un sol”, destacó, sobre el momento que fue captado en unas fotografías que ambas artistas compartieron en sus redes sociales.

“Me dijo que estaba feliz, que el público de la Argentina era siempre increíble. Le desée mucha suerte en su tour y me dijo que sigamos hablando. Ella, divina. Nos dimos un abrazo que jamás olvidaré. Y se fue a su camarín a desensillar, supongo. Una genia y una divina. Kylie, un placer conocerte”, elogió a la intérprete de éxitos como “Can’t get you out of my head” y “Padam Padam”.

Luego de comentar que no quería contar “infidencias ni cosas privadas porque no da”, terminó revelando los halagos que le dedicó la artista. “Esto me lo voy a permitir porque mi ego me lo pide”, aseguró. “Ahora intercambiamos unos mensajes post show, tipo ‘what a night’ me contestó una de las historias que yo subí de su concierto. Cruzamos unos mensajes ahí y me dijo en un momento ‘yo siento que tenemos la misma energía’”, pormenorizó, mientras fingía gritar.

“Ahí hay algo de lo que dice y está mal que lo diga yo. Pero cuando estábamos ahí hablando, agarradas de las manos, había algo… como de primas. Ya quisiera yo, ¿verdad? Ella me dijo eso y para mí es el halago más hermoso que te pueden decir. Ella es un sol», continuó. “Estuve en representación de todos los que la aman. Siento que fue un privilegio haberla conocido. Es una divina total. Aguante la Kylie, aguante la Argentina y aguante el pop”, exclamó Lali.

Hacia el final, recordó un momento divertido que le sucedió. “Uno en estas situaciones finge como relax y normalidad, pero por dentro estás gritando. En un momento de la charla que yo venía siguiendo el hilo, lo venía entendiendo todo y le venía contestando, se me fue lo que estaba diciendo. No entendí bien el final de la anécdota. Yo la miraba con atención y ella terminó su anécdota y se rió. Yo no había entendido un culo el final de la anécdota, pero hice como un ‘ja, ja, ja’. Imaginate que yo no me ría de un chiste de Kylie Minogue. ¿Qué soy?“, concluyó con humor.