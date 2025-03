Lali Espósito a corazón abierto con Pedro Rosemblat: «Aprendí quela música es mi campo de batalla»

La noticia sacudió las redes este lunes 10 de marzo. Pedro Rosemblat confirmó que su primera invitada en la nueva temporada de Industria Nacional (Gelatina) sería Lali Espósito, su pareja desde febrero de 2024. El anuncio lo hizo durante la presentación oficial de la programación 2025 del canal de streaming que lidera, y de inmediato provocó una ola de reacciones entre los fanáticos de ambos. Finalmente, llegó el día y la cantante se sentó por primera vez en el flamante estudio que el periodista mostró con entusiasmo en una transmisión en vivo que marcó el inicio de una nueva etapa para el proyecto.

Pasadas las 14.30 de la tarde, Lali entró al estudio y se sentó junto al panel de su pareja, Lía Copello, Marcos Aramburu y Matías Mowszet. “Nunca saludé a un conductor con un beso en la boca”, expresó la compositora, quien se acercó a su novio para darle un fugaz beso antes de llegar a su asiento. Luego de un par de carcajadas y anécdotas, la cantante y el conductor le dieron comienzo a un mano a mano donde no solo repasaron su carrera, sus próximos shows en el Estadio de Vélez, sino también su exposición mediática.

La charla comenzó con un anuncio que mantiene en vilo a sus fans: los tres shows que Lali tiene confirmados en el Estadio de Vélez Sarsfield, el 24 y 25 de mayo y el 6 de septiembre. “Vos ya sabés, me estoy preparando mucho con el equipo. Dos estadios de fútbol, tres en realidad con el que agregamos hace poquito. Es muy raro hablar de un estadio de fútbol. Lo van a ver 150 mil personas”, contó la artista con una mezcla de entusiasmo y vértigo. Y agregó: “Es un show nuevo, un disco nuevo, es inminente. Estoy entrenando muchísimo, estoy muy nerviosa. Va a ser una bomba”.

A lo largo de la entrevista, Espósito adelantó que el lanzamiento de su próximo disco coincidirá con las fechas de Vélez: “El disco sale ahí nomás de esos Vélez. Va a ser una semana de mucho movimiento. Todavía no es el día de anunciarlo. Está casi terminado, quedan mezclas a las que le faltan un detalle, falta ponerle un moño final”, explicó, dejando entrever que el nuevo material discográfico llegará en los próximos meses.

El conductor no esquivó los momentos más introspectivos. Le preguntó a Lali por qué había decidido frenar el ritmo vertiginoso de su carrera, antes de encarar un 2025 con una agenda intensa. La respuesta de la cantante fue honesta: “Esa entrada a boxes sucedió por varios motivos. El principal te diría que fue personal, porque no conozco otra cosa que no sea laburar desde que soy muy niña. Este año, por cosas de público conocimiento y por una necesidad artística, tomé esa decisión de decir ‘es un año en el que necesito redescubrir mi hogar, cuál es mi hogar’”.

Acerca de su nuevo trabajo, Lali contó cómo surgió la idea. “Empezamos a trabajar este disco con la idea que tenga una esencia más rockera… Yo quería que canciones de este disco suenen directamente así y lo compusimos muy rápido. Lo más lindo es laburar las letras, salen de la ironía y puedo mandar a quien quiera a la mier… Aprendí hace muy poco que la música es mi campo de batalla. No me importa, porque te podés reír de lo que te obligan a hacer o te digan. Me la debo a mí esa canción, soy el tipo de artista que siempre quise ser”, expresó.

En ese sentido, Lali profundizó sobre la necesidad de volver a un espacio íntimo: “Cuando viajás mucho por laburo, perdés un poco el norte de cuál es tu lugar, donde te sentís abrazada, tranquila, en pijama. Sentía que hacía muchos años que tenía mi casa abandonada, entre comillas. Y sentí que la exposición respecto a lo público con el Presidente me invitó, no me obligó, a meterme un poquito para adentro, pensar con claridad, hacer un mejor disco que el que tenía pensado hacer”.

Cuando Rosemblat deslizó si esa decisión venía de la bronca, Lali respondió sin dudar: “No de bronca, de amor. A veces, cuando te pasan cosas más cho…, lo cierto es que está bueno poder amortizar todo eso y transformarlo en algo copado. Pude transformarlo en algo positivo, que es para mí la idea principal de hacer arte”.

Un tema que habló en profundidad la cantante no solo fue sobre su gran inspiración en artistas argentinos y su regreso a sus raíces, sino también sobre la exposición pública. “Le tengo mucho miedo a ese espacio que existe en el medio, entre quién soy realmente, esa persona con la que convivo todos los días, que se levanta a la mañana, que siente cosas que a veces ni entiende, pero que es humana, y mi yo virtual”, explicó ante la cámara.

“Me asusta la posibilidad de estar atravesada por la lógica de esa versión mía que circula afuera, la que trabaja, la que aparece en la cabeza y en la casa de la gente por distintos motivos. Hay personas que me quieren, personas que me odian, otras que tienen ganas de conocerme y otras que no me conocen, pero proyectan algo sobre mí”, continuó.

“Y esto no tiene que ver solo con la fama. Hoy, con las redes sociales, todos tenemos un yo virtual. Mi mamá también lo tiene, ustedes lo tienen, todos vivimos mirándonos en un espejo que tiene, de alguna manera, el filtro de Instagram. Y es ahí donde se vuelve extraño. Me da miedo ese vacío, ese lugar que flota en el aire, entre mi yo real y mi yo virtual”, resaltó Lali, quien aseguró que no “pierde su eje” debido a su manera de trabajar en sí misma. “Pero con la misma fuerza con la que cuido esa faceta, también me ocupo de la persona que soy: voy a terapia, me tomo un mate con mi mamá. Parecen cosas simples, pero no lo son. Estamos viviendo una época muy particular”, destacó.

Como cierre de la entrevista, la compositora fue consultada respecto a la reflexión que realizó del último año. Sin vueltas, contestó: “Lejos de generar miedo o ese adoctrinamiento, siento que afianzaron algo muy potente que siento adentro”. Sosteniendo esa misma línea, continuó: “Me siento una artista más preparada que hace año, más fuerte y, fuera de lo individual porque el arte es un hecho colectivo, creo que como me reforzó a mí, todo aquel que me sigue y paga una entrada para verme o que sigue esta entrevista, también se siente más fuerte, después de este año, acompañándome en este proceso. Más power”.

“Hay épocas que requieren sentirse así, bancársela e ir al frente. Me siento así, lista desde mi campo de batalla para ser la artista que quiero ser y la persona que soy”, cerró Lali ante la mirada de su pareja y entrevistador.