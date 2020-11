Lali Espósito a los besos con un director español

Compartir

En el mes de septiembre, Lali Espósito comunicó a través de su cuenta de Twitter que había terminado su noviazgo de tres años con Santiago Mocorrea. Para entonces, la actriz y cantante ya estaba instalada en Madrid, donde se encuentra filmando Sky Rojo, la serie de Netflix que protagoniza junto la actriz española Verónica Sánchez y la cubana Yany Prado. Y, obviamente, toda la prensa ibérica estuvo pendiente por si aparecía un nuevo amor en su vida.

De hecho, casi en simultáneo con el anuncio de su ruptura, Lali tuvo que salir a desmentir un supuesto romance con Miguel Ángel Silvestre, actual compañero suyo de ficción, con quien había intercambiado unos sugestivos mensajes en las redes sociales que dieron lugar a los rumores. Sin embargo, desde entonces, los paparazzi españoles comenzaron a seguir a la argentina con la intención de confirmar que entre ella y el ex protagonista de Velvet había comenzado una relación sentimental. Y se sorprendieron al descubrir que, en realidad, el nuevo amor de la intérprete de Fascinada no sería él sino el director David Victori.

En un video “robado” que publicó el portal Crush.News, se puede ver a Lali compartiendo una merienda grupal al aire libre junto a Silvestre, Victori y el actor y realizador Achero Mañas, en una de las zonas más exclusivas de la capital madrileña. Y, al principio de la grabación, ninguna imagen parecía indicar que la argentina tuviera algo más que una amistad con ninguno de ellos. Sin embargo, con el correr de las horas, Espósito se quedó a solas con su director. Y, entonces sí, ambos le dieron rienda suelta a su cariño.

El primero en llegar a la reunión fue Silvestre, quien según el portal parecía ansioso por la llegada de alguien. Y todos sospecharon que era por Lali. Sin embargo, al rato se formó una mesa de cuatro en la que la actriz y cantante, cigarrillo en mano, se sentó a su lado sin dar muestras de tener algo especial ni con él ni con nadie. De hecho, en un par de oportunidades, miró hacia el lugar donde estaba escondida la cámara, como si sospechara que alguien la estaba espiando.

Pero, una vez que Silvestre y Mañas se fueron, la argentina se pegó a Victori y comenzó a charlar con él al oído. Luego vinieron los abrazos y los mimos que, según el mismo portal, terminaron de confirmar el surgimiento de un romance entre ambos. Y, aunque nadie sabe cuándo se dio el flechazo entre ellos, todo daría a entender que Lali tiene un nuevo novio español.

El rodaje de la ficción en la que Lali conoció a Victori comenzó en noviembre de 2019, pero luego se suspendió por la pandemia del coronavirus, por lo que la actriz y cantante regresó a la Argentina. No obstante, con la llegada del verano europeo, se retomó la filmación y, en el mes de junio, Espósito volvió a cruzar el Océano Atlántico para continuar su trabajo en las dos locaciones elegidas: Madrid y Tenerife, la más grande de las Islas Canarias.

A los pocos meses de estar viviendo en España, en tanto, Lali anunció su separación y dejó muy en claro que no había terceros en discordia. “Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy”, había dicho entonces sobre el fin de su pareja con Mocorrea. Sin embargo, al poco tiempo, hubo versiones que indicaban que el productor musical estaba saliendo con una joven llamada Valeria. Y, por lo visto, ella también estaría comenzando una nueva relación.

