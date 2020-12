Lali Espósito aseguró no estar en pareja y le hizo un guiño especial a su ex, Santiago Mocorrea

Compartir

La actriz y cantante se sumó a un nuevo desafío de Instagram y sorprendió con algunas de sus publicaciones

Hay relaciones que terminan tan mal, que lo mejor es tomarse el trabajo de borrar todas las fotos de las redes sociales y hasta del carrete del teléfono, con tal de evitar cualquier recuerdo de la persona en cuestión. Pero otras, las más sanas, en general hasta pueden llegar a añorarse en momentos de soledad. Así que algunas imágenes pueden quedar para siempre en los álbumes personales y, quizá, también en el corazón.

Este parece ser el caso de Lali Espósito, quien después de casi cuatro años en pareja terminó su noviazgo con Santiago Mocorrea en el mes de septiembre. Por entonces, ella ya se había instalado en España para rodar la serie de Netflix Sky Rojo. Y, aunque hubo un sinfín de versiones, nunca quedó en claro el por qué de la ruptura. De lo que no quedó duda, en cambio, es de que el cariño entre ambos jamás se terminó.

Claro que, después de algunos rumores que la vincularon con su compañero de elenco Miguel Ángel Silvestre, Lali fue sorprendida in fraganti a los besos con el director David Victori. Pero ella misma desmintió estar comenzando una pareja formal con él en una entrevista que le brindó a Teleshow.

“Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Por supuesto que nos queremos mucho y no voy a ocultar ninguna…eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual, con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres”, había dicho entonces la intérprete de Fascinada al ser consultada por las fotos junto al español.

Y luego, haciendo alusión a su ex, continuó: “Yo vengo de una relación que fue muy hermosa y que llevó sus años también. Entonces, estoy en una sintonía muy conectada conmigo misma. Y todo lo que venga de afuera, todos los demás son algo que me hace bien. Los amigos, las personas con las que uno pueda relacionarse afectivamente. Así que no tengo novio, ni lo tendré por el momento”.

Lo cierto es que, por estos días, es tendencia en Instagram el desafío de subir historias con fotos de distintas situaciones a pedido de los usuarios de esta red social. Y Lali aprovechó su de descanso navideño para interactutar con sus más de ocho millones de seguidores, que le pidieron imágenes con su sobrino, de su infancia, de un momento feliz, de su perfil de Whatsapp, de un súper make up…

Sin embargo, cuando uno de sus fans le pidió que publicara una foto de su “mejor viaje”, Lali sorprendió a todos al subir una de St. Barth, a la que le agregó: “Con Santi” y un corazón. Y minutos más tarde ratificó que por el momento está sola, cuando le pidieron una toma con “su actual pareja” y ella subió una del libro Despertar, de Sam Hamis, que habla de cómo lograr la espiritualidad.

Por el momento, no se sabe si esto es sólo el resultado de la nostalgia o si, quizá, Lali y Mocorrea están pensando en darle una nueva oportunidad a su relación. Lo que sí es seguro es que que la historia de amor que los unió y que la cuarentena primero y la distancia después logró separar, no fue arrojada al olvido. O, por lo menos, no por parte de ella.

