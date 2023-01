Lali Espósito dio detalles de su presentación en la final del Mundial y reveló por qué casi rechaza la propuesta

Poco menos de un mes atrás, la Argentina vivía uno de los momentos históricos más felices de los últimos años: luego de más de tres décadas de espera, la selección nacional fue coronada como Campeona del Mundo. El hecho fue celebrado por millones de hinchas de todo el mundo y Lali Espósito no se quedó atrás.

Para ella ese día tiene una importancia aún mayor ya que haber sido convocada para interpretar el Himno Nacional antes de la final es, quizás, uno de los hitos de su carrera. Aunque fue un sueño hecho realidad, en las últimas horas generó sorpresa al revelar por qué estuvo a punto de no aceptar.

“Esto es más de lo que podía soñar…y miren que siempre fui de soñar en grande. Soy del país más lindo del mundo. Coronados de gloria vivamos”, expresó Lali Espósito en una publicación de Instagram, horas después de haber interpretado el Himno Nacional frente a una multitudinaria audiencia.

Tanto en las fotos que decidió compartir como a lo largo de la transmisión en vivo de su presentación, la “Diva” se mostró radiante de felicidad y orgullo. No obstante, el detrás de escena y los momentos previos a que saliera a la cancha con el micrófono en la mano fueron, en sus propias palabras, “un calvario”.

Las últimas semanas de diciembre, Lali se instaló en Qatar para poder alentar a la selección argentina desde la hinchada y, al mismo tiempo, ocupar su puesto de invitada especial de Marley en el ciclo Por el mundo: Mundial (Telefe).

Sus “vacaciones”, las cuales ocupó con paseos turísticos y salidas nocturnas, se vieron interrumpidas por un inesperado llamado. Veinte horas antes de la final, le propusieron que cantara el Himno Nacional en la apertura y fue en ese momento en donde se desató un caos.

Durante su reciente paso por el ciclo español El Hormiguero, la cantante dio detalles del detrás de escena. “Unos nervios. Fue un calvario todo”, disparó. Y continuó: “Yo estaba de jarana en Qatar. Estaba de paseo, disfrutando del Mundial como una turista más. Tenía la voz tomada porque había tenido una fiesta la noche anterior”.

Cuando la llamaron para proponerle la idea, su primera reacción fue decir que no. “Me puse muy mal, me puse a llorar. Dije ‘no puedo hacer esto”, admitió. Y destacó: “Pero estaba con un grupo humano muy lindo, amigos, que me empezaron a decir ‘sos la mujer que va a cantar el Himno en la Final del Mundo, vos podés’. Ahí sentís que no tenés talento, que no podés y que no sos digna de semejante oportunidad”.

Finalmente, aceptó la convocatoria y comenzó el segundo desafío: encontrar el atuendo adecuado. Antes de que terminara el día debía conseguir un vestido acorde a la ocasión y así estuvo cuatro horas en la búsqueda. “Iba a todos los locales probándome y lloraba en los probadores”, relató. A las 22 horas, minutos previos al cierre el shopping, consiguió el traje negro brillante que lució.

Ya con el vestido, el último ensayo general tampoco fue fácil y, tras no poder practicar la canción en el tono correspondiente, debió enfrentar el tan ansiado como temido momento. “Salí entregándome al destino, pensando en mi padre y en mis amigos mirándome en la tele. Y todo se redujo a algo tan simple como ‘no sé como lo voy a cantar, pero lo canto con el corazón que es lo que importa en esta circunstancia, para los amores de mi vida’”, expresó, con la emoción a flor de piel.

Relacionado