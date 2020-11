Lali Espósito habla por primera vez de su relación con David Victori: “Nos queremos mucho”

Compartir

Desde Madrid, la actriz y cantante dialogó con Teleshow y despejó dudas sobre el lazo que la une al director de Sky Rojo, a quien la prensa española señaló como su “nuevo novio”

A fines de mayo, Lali Espósito se instaló en Madrid para terminar de rodar Sky Rojo, la serie de Netflix que había empezado a filmar cuando se declaró la pandemia del coronavirus. Y, desde entonces, no dejó de ser noticia. Primero anunció su ruptura del ingeniero en sonido Santiago Mocorrea, de quién se separó tras casi cuatro años de pareja en septiembre. Y, después de desmentir rumores de romance con su compañero Miguel Ángel Silvestre, hace diez días fue sorprendida in fraganti por la prensa española junto al director David Victori.

Sin embargo, hasta el momento, la actriz y cantante no había hecho ninguna referencia a su nueva situación sentimental. Además del rodaje de la ficción, Lali estuvo trabajando a pleno en el lanzamiento de Libra, su cuarto álbum de estudio. Y, recién tras la presentación del disco, que se hizo la semana pasada en simultáneo con el estreno del video clip de Ladrón, el tema que grabó con Cazzu, decidió sentarse a dialogar con Teleshow sobre su trabajo, su experiencia con el COVID-19, la ley de interrupción voluntaria de embarazo y, por supuesto, del tipo de relaciones que elige hoy para su vida.

-¿Por qué decidiste lanzar tu nuevo álbum de improviso?

-La decisión de hacerlo así tiene que ver con que fue un año particular en todos los sentidos, se podría decir…Claramente, fue un año particular. Y, en esa particularidad, en lo personal y en lo profesional, tuve que rever también la manera en la cual terminar este trabajo. Es un disco que empezó en Argentina y se fue para los Estados Unidos. Trabajé mucho allí y, de pronto, me sale la oportunidad de venir a España por la serie. Y terminé haciendo todo el final del acá y con toda esta situación de por medio. Entonces, una vez que logré terminarlo entre tanta movida, fue como: “Pero escuchame una cosa, ¿qué voy a esperar? ¡Esto se saca así!”.

-¡Y lo sacaste!

-Sí. Aparte, los fans ya estaban un poco enojados. “Nos dijiste octubre y estamos en noviembre y no sacaste el disco”. ¡Y era verdad! Así que dije: “¿Sabés qué? Yo lo saco así”. Y me parece que fue lindo. La sorpresa también te distrae un poco de las noticias de todos los días que estamos viviendo. Es como para mantener a la gente con esa energía bonita. Y me parecía una buena decisión. De hecho, estoy muy contenta que haya sido así y creo que están acompañando muy bien este disco.

-Le pusiste de título tu signo del zodíaco y las mujeres de Libra son muy independientes, son equilibradas y, cuando se fijan un objetivo, allá van. ¿Tiene que ver con esto el nombre?

-Libra terminó siendo el título no sólo por una cuestión de astrología, que me encanta, sino también por la búsqueda del equilibrio. Como decís, las librianas son mujeres equilibradas. Y yo trabajo mucho para eso: me interesa ser equilibrada, me gusta sentirme equilibrada. Y creía, profundamente, que este disco tenía que ser equilibrado, con el pop que yo soy y con sonidos nuevos. Me esforcé para hacer cosas que no había hecho en los discos anteriores, en las letras y en los modismos. Y, cada vez que me metía en el estudio, para mí era un misterio qué iba a salir de ahí. Pero, a la vez, quería que me representara cada canción. Entonces, esa búsqueda de equilibrio para tener un material que me ponga contenta, que me represente, que me guste y que me parezca original con respecto a lo que yo venía haciendo, me terminó dando ese título.

-¿Esta búsqueda es lo que hace que haya canciones tan variadas como Una esquina de Madrid, en la que contás con la música de Fito Páez, hasta Ladrón, la canción que grabaste con Cazzu?

-Claro, ese equilibrio que es lo que propone este disco. Que disfrutes de una Cazzu con una base súper urbana y, de pronto, cierres con una canción que es como una frutillita que le puse yo al final, para terminar emocionados con un artista como Fito. Pero bueno, yo creo profundamente en que lo diferente es maravilloso. Y por eso no me gusta nunca ni encasillar al otro ni encasillarme a mí misma.

-¿Y por qué decidiste en el caso de Ladrón, ser vos misma la directora del video?

-Más allá de que me estaba muriendo de nervios en el rodaje, fue algo de verdad genuino. Porque, de alguna manera, desde mis primeros clips siempre estuve metida en la dirección. Yo trabajo de muy pequeñita. Y si a esta altura de la vida no me sé el nombre de un lente, de una luz…Escuchame, ¡no aprendí nada! Y cuando hice la propuesta de la idea que tenía para este video a todo mi equipo y al equipo de Cazzu, todo el mundo me miró y me dijo: “¡Pero dirigilo vos si lo tenés clarísimo!”. Yo dije: ”No, bueno, ponemos a alguien…”. “No, no, no: animate. Si de alguna manera siempre lo hiciste en los otros, hacelo en éste pero al cien”. Así que me puse a laburar, no me lo tomé a la ligera. “Laligera”, cuac. Sino que me lo tomé en serio y con mucho respeto a los que se dedican a dirigir.

-La prensa española te fotografió y te filmó con David, capaz que él te asesoró…

-Sí, sí. Él y mis otros directores de Sky Rojo, que son maravillosos los tres. Cuando estaba con mi idea, por supuesto que iba corriendo a ellos diciendo: “Che, ¿si hago esto así, con qué lo puedo filmar?”. Obviamente, le preguntaba a los que sabían y me han ayudado mucho, David incluido, que es un gran amigo. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien. Es lo más, es un genio. Y estrenó una peli muy increíble que se llama No matarás.

-Cuando me decís: “David es un gran amigo”, ¿quiere decir que no son novios, no son pareja, no son algo más…?

-¡Que manía la de la sociedad de ver dos personas normal, pasándola bien, y ya casarlos y hacerles tener cuatro hijos…!

