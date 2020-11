Lali Espósito habló de su “chape” viral con la modelo Alejandra Efímer

Compartir

Unos días después de que Lali Espósito anunciara su separación de Santiago Mocorrea, la cantante dio que hablar con un video en el que aparecía “esquivando” un beso de Andrés Ceballos, líder la banda española Dvicio, para terminar comiéndole la boca a la novia de él, la modelo Alejandra Efímer.

“Es el famoso ‘que bien comiste, Lali’. ¡Una diosa, Ale! Diosa mal”, bromeó Lali, en una entrevista con Lizardo Ponce en Fans en redes, antes de hablar de cómo surgió todo. “Un poco el chiste era que como yo me había separado de Santi, que en realidad lo habíamos anunciado porque la gente ni sabe cuándo me separé, y algunos medios estaban diciendo que estábamos juntos (con Andrés) por un beso que nos dimos en el videoclip”, señaló, divertida.

“Lo hicimos para reírnos en una juntada de amigos. Bueno, me comí a la novia. Para que la gente se entere de que tiene una novia maravillosa y abierta a besar gente”, se sinceró la cantante, que está presentando Libra, su nuevo disco.

Además dijo que nunca dudó de su sexualidad y se mostró muy segura cuando le preguntaron si era “buena besadora”. “Me han halagado mucho ese tema. Tengo que contestar que sí”, aseveró Lali Espósito, rotunda.

