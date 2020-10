Lali Espósito tomó partido en la pelea entre Nico Vázquez y Stéfano De Gregorio

Compartir

Linkedin Print

Un saludo de Nico Vázquez a Agustín Sierra deseándole éxitos en su performance del Cantando 2020, en donde le rindió homenaje a Casi Ángeles junto a Rochi Igarzábal, desató una fuerte interna entre los actores de la tira que produjo Cris Morena. Stéfano De Gregorio fue el primero en manifestarse y arremetió contra el marido de Gimena Accardi, quien también figuró en el video ya que todos compartieron elenco en la exitosa ficción.

“El ‘vamos Cachete’ del caretón ese lo fue todo… Mamá, cómo les gusta el show”, escribió el actor en su cuenta de Twitter destapando así una pelea entre Vázquez y Sierra que tuvo lugar hace algunos años y que, según aclaró Cachete, ya lo habían resuelto. Al ver el revuelo que generaron sus palabras, se dirigió a los fanáticos de Casi Ángeles: “Les banco su postura por el fanatismo y demás, yo también fui muy feliz los cuatro años de Casi Ángeles, pero no por eso voy a ignorar cosas que a mí y a Cache nos dolieron. Gracias a todos por la buena onda”.

El viernes por la noche, Agustín se presentó en la pista del Cantando 2020 y debió hablar del asunto, a pesar de ser protagonista involuntario: “La verdad es que no sé que pasó entre ellos, es un tema que no me compete. Stéfano, ustedes saben, es un hermano para mí, lo amo. Pero no puedo responder por lo que dice y por lo que piensa. Si lo sintió así y lo comunicó de esa manera es un tema suyo. Nico es una persona que quiero mucho y que fue muy importante para mí en un momento de mi vida. Después tuvimos un problema que lo hablamos con los años y lo resolvimos en privado”.

Luego aclaró que el problema en el pasado que tuvo con Nico había sido “personal”: “De diferentes actitudes que tomamos y no coincidíamos. Lo hablamos. Hemos llorado juntos, nos abrazamos. Pusimos las cosas como tenían que ser”.

En medio de toda la polémica, y después de que Agustín Sierra se comunicara por privado con él, Stéfano De Gregorio decidió eliminar los mensajes de la red social y volvió a expresarse: “Ya está, gente, reconozco que fui un poco impulsivo y no medí la repercusión que podía llegar a generar. No tengo interés en discutirlo ni hablar de esto con nadie. Solo me nació saltar así por un gesto que no me gustó. Ya aclararemos todo en privado. Fin”.

La palabra de Nico Vázquez

Luego de cruzarse con Gimena Accardi, que salió en defensa de su marido, Stéfano volvió a escribir un fuerte mensaje en Twitter: “Yo me crié en un barrio muy humilde y siempre me gané las cosas laburando, en familia y con respeto, casi 20 años en esta carrera y nunca me peleé con nadie, pero tengo una diferencia, no le tengo miedo al no tener trabajo, ¡¡ese miedo no existe!! Confíen en ustedes”.

Y Nico decidió romper el silencio y responderle públicamente a su ex compañero: “No pensaba contestarte, porque me están pasando cosas más importantes, tristes y delicadas en la vida. Pero no voy a permitir que sigas insistiendo con algo que no dije (lo que sí dije fue ‘no te recomiendo más’) en el contexto de una pelea hace 5 años por una equivocación de Agus”.

Por su parte, aseguró que no tenía intenciones de hacer pública la pelea con Agustín Sierra, con quien tiene una buena relación. “Lo adoro y lamento que le estés haciendo vivir esto, porque él tampoco entiende tu actitud y está muy avergonzado”.

“Porque recibirías demasiados insultos si yo hablo. Así que prefiero callar y que hablen mis acciones como hace 24 años en el medio. Seguís demostrando lo mala persona que sos cada vez que hablás con soberbia y decís burradas machistas, y otras miserias”, le dijo Nico a Stéfano.

Durante una entrevista con Agustín Sierra en Los Ángeles de la Mañana, Ángel De Brito reveló que Lali Espósito se comunicó con Nico Vázquez y Stéfano De Gregorio para intentar calmar el escándalo. Desde España, en donde está filmando la serie Sky Rojo, la actriz llamó por teléfono a sus colegas, con quienes tiene una excelente relación.

“Lo cagó un poco a pedos a Yeyo”, aseguró el periodista sobre la charla que tuvieron Lali y Stéfano. “Te fuiste de boca. No era para este momento”, habría sido el reto de la actriz a su ex compañero.

“También habló con Nico, porque es muy amiga de él y de Gime”, siguió De Brito y le envió saludos a Accardi, quien transita un difícil momento por la salud de su padre, que está internado por coronavirus.

Luego Cachete aclaró que De Gregorio es como un hermano para él y que el actor no estaba al tanto de que ya había recompuesto su relación con Nico Vázquez. “Stéfano sabía. No comparto las formas. Lo conocemos de chiquito, sabemos cómo es, reacciona como quiere. Se levantó un día y quiso decir eso. No me puedo meter. Lo quiero con todas sus virtudes y defectos”, dijo el actor y agregó que “no hacía falta” escribir dichos mensajes contra su colega. “No se lo merece ni él, ni Gime ni la familia”.

Por último, sostuvo que él también habló por teléfono con los dos actores -“traté de unir las partes”- buscando que el conflicto quedara en la intimidad y que no siga haciéndose público. “No está bueno manchar a la gente así, por más que lo sientas y que te haya dolido. No es la forma”, concluyó Agustín Sierra.