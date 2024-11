Lali revolucionó el centro porteño en un auto descapotable y le hizo un pedido a sus fanáticos

En pleno centro de Buenos Aires, Lali Espósito irrumpió en escena sobre un auto descapotable, acompañada por un equipo de filmación y un despliegue policial, generando un revuelo inmediato entre sus seguidores. De sus historias de Instagram, la artista, reconocida por su innovación, invitó a sus fanáticos con un particular mensaje que desató un sinfín de reacciones en las últimas horas.

“Están pasando muchas cosas y hoy nos tienen que seguir a muerte. Atentos acá”, expresó desde la comodidad del asiento trasero del vehículo. Ataviada con un look casual que consistía en una remera blanca con letras negras y un maquillaje azul, Lali mostró a su alrededor y dejó a sus más de 12 millones de seguidores completamente anonadados, desatando una oleada de entusiasmo en Internet.

Las calles porteñas y las redes sociales fueron testigos de una filmación que capturó la atención de miles. “Necesito saber de qué se trata ya”; “La nueva era de Lali solo da placer”; “Lali nos necesita”; “Necesito perseguir el auto de Lali”; “A vos te seguiría a todas partes”; “A nada de salir a buscar a Lali por el centro”; “Ella nos necesita para hacer una procesión”, fueron algunas de las reacciones que suscitaron las historias de la intérprete de “Disciplina” a través de su cuenta oficial.

Tan solo unos minutos más tarde, la compositora realizó una nueva publicación, que incluyó unas letras negras sobre un fondo rosado, junto con un link para acceder a un evento exclusivo que agotó sus registros en minutos. Se trataba del lanzamiento de su nuevo tema “No me importa”, que iba a llevarse a cabo en un evento exclusivo a las 17. Además, durante el fin de semana compartió un breve adelanto en TikTok, donde se pudieron apreciar algunas frases cargadas de empoderamiento y autenticidad. “Nunca fui lo que querían de mí y no me importa; siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra”, eran las estrofas que se pudieron discernir en el clip que mostraba una fiesta repleta de personas y luces neón.

No es la primera vez que Lali se vale de intervenciones artísticas y campañas urbanas para promocionar su música. En septiembre pasado, un cartel gigante en Palermo anunciando una etapa anterior de su carrera se convirtió en objeto de vandalismo. “¿Qué tan inmaduro y sin vida sos para tomarte el tiempo en destilarle odio a Lali? Gente al p…”, escribió una seguidora de la artista al reflejar cómo quedó la imagen.

Entre la avenida Coronel Niceto Vega y la calle Ángel Justiniano Carranza, el afiche de la exprotagonista de Casi Ángeles se encontraba repleto de dibujos como bigotes y una cruz gigante, tachones y hasta palabras ilegibles en pintura negra que provocaron un gran enojo entre sus adeptos. Aunque el incidente generó indignación entre sus fanáticos, Espósito no omitió ningún comentario al respecto, ya que formaba parte de su nuevo tema luego de un año sin mostrar indicios de estar en actividad dentro del ámbito de la música.

Con una estética que dejaba entrever un gran cambio en su género musical, la intérprete de “Fanático” abordó temáticas bastante profundas en sus estrofas: los límites entre la admiración y la obsesión, las presiones que enfrentan los artistas en el ojo público y la importancia de mantener la individualidad frente a las expectativas externas.

Y, por si fuera poco, llamó la atención su videoclip, que tenía un personaje luciendo una campera de cuero, patillas y que habla a los gritos mientras gesticula nervioso. Si bien no hubo comentarios respecto a qué representaba, lo cierto es que varias teorías apuntaban que se trataba de una indirecta a Javier Milei, con quien protagonizó una serie de cruces entre agosto del año pasado y febrero del corriente año luego de conseguir ocupar uno de los mayores porcentajes en las Elecciones presidenciales 2023.