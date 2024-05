Lali se defendió de las críticas por la devolución que le hizo a una participante en Factor X

La participación de Lali Espósito en los concursos de música es un éxito garantizado. Luego de conquistar a la audiencia televisiva local tras ser jurado de “La Voz Argentina” (Telefe); la artista ahora deslumbra como jurado en Factor X España (Telecinco). En ese contexto, la intérprete de “Disciplina” recibió felizmente a Ayelén Alfonso, una joven oriunda de Paraguay, que decidió participar del reality para luchar por sus sueños en la música.

Tras su presentación, la concursante conquistó a tres de los cuatro jueces, ya que los españoles Vanessa Martín, Willy Bárcenas y Abraham Mateo elogiaron su actuación y decidieron darle un “Sí”. Sin embargo, la cantante argentina, que desde un primer momento la elogió, no quedó del todo conforme con lo que vio. “Qué guapa, mi vecina, me encanta que hayas venido hasta acá para demostrar tu talento”, arrancó Lali.

Después de algunos elogios, sin embargo, la jurado le pidió a la concursante si podía cantar otro estilo de música. Al finalizar su participación, el voto de Espósito fue negativo. “Perdón, va con todo el respeto del mundo”, sostuvo la cantante, aunque su decisión generó repercusión en las redes sociales, ya que los seguidores del ciclo no esperaban que la argentina dijera que “No”.

La controversia alrededor de la audición, tanto por el lado de los jueces como de los fanáticos del programa, provocó que la cantante saliera a aclarar el motivo de su decisión a través de su cuenta de X. Ayelén, en tanto, quedó en el equipo Abraham Mateo y continuará en el certamen.

“Che hay gente flasheando mala onda en mis palabras hacia una hermosa cantante, Aye, que se presentó en Factor X”, comenzó Lali y explicó: “Es parte del programa que, a veces, les pidamos cantar otra cosa, otro estilo o hagamos devoluciones donde busquemos, algo más, para conocer al artista”.

Al final concluyó: “Cada uno de nosotros tiene que armar equipos y piensa en lo que desea tener. Se dice que no, a veces, y NADA determina el talento ni la capacidad de NADIE. Jamás se es irrespetuoso o mala leche. Es un show y tanto mis compañeros como yo somos respetuosos de los artistas que se paran ahí. Un beso a todxs”.

Días atrás, Lali se emocionó hasta las lágrimas con la fuerte historia de un participante del certamen. Luego de presentarse, el joven llamado Tete Pineda conquistó a los profesionales con su historia de vida. “En un escenario me caí al suelo y me diagnostican cáncer en la cabeza… Y estoy aquí para decirles que he vuelto a florecer, el pelo me ha crecido y a disfrutar con vosotros”, dijo el concursante quien, minutos más tarde y muy emocionado, hizo su audición al interpretar el tema “Soy afortunado” del cantante español Manuel Carrasco.

Mientras Pineda le daba rienda suelta a su performance, Lali se conmovió de inmediato. Tanto que en los primeros instantes, se le llenaron los ojos de lágrimas. Mismo sentimiento atravesó al resto de los integrantes del jurado y también al público presente, quienes le regalaron un efusivo aplauso al terminar su interpretación.

Luego de que cada jurado dio su devolución, llegó el momento de Lali, quien estaba muy quebrada por la emoción y no pudo continuar, por lo que le cedió la palabra a Willy Bárcenas. “Fuiste muy generoso viniendo aquí y regalarnos esto. No tenemos palabras, la verdad”, le dijo el cantante, quien luego presentó un video con saludos de los familiares y amigos del participante. Así las cosas, y con todos los jurados llorando por la emoción, Tete Pineda recibió los cuatro “Sí” y avanzó de ronda en Factor X España.