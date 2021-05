Lamentable

Compartir

Linkedin Print

Somos una empresa de transporte esencial y no podemos mandar mercadería hacia el interior porque no nos permiten salir de la ciudad. Nos piden PCR negativo y tratamos de sacar turno a través de la web del gobierno pero nos figura que no hay cupos disponibles. En los centros de salud nos dicen que únicamente pueden hisoparnos con turno y necesitamos viajar ya que tenemos mercaderías para hospitales. No tenemos cómo consultar qué podemos hacer. Es una vergüenza la manera en cómo se está manejando este gobierno.

Compartir

Linkedin Print