Los gobernantes ya no saben más qué otra cosa hacer que no sea encerrarnos. Cuántas familias están pasando necesidades sin poder trabajar, negocios fundiéndose, pero como ellos cobran jugosos sueldos no les interesa nada. Tengan un poco de vergüenza o dignidad y donen sus sueldos si tanto les interesa el pueblo como pregonan.

