Es vergonzoso que los vecinos sigan tirando basura en donde no deben, generando mini basurales que son focos de infección. Todos los barrios de la ciudad tienen recolección de basura diaria, incluso hay contenedores para que caminen y dejen ahí sus residuos. No hay excusas para que la gente sea tan irresponsable, dañe el medio ambiente y cause problemas al resto.

