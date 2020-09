Compartir

Linkedin Print

Qué lamentable es la prepotencia de muchos efectivos policiales que lamentablemente no saben hablarle bien a la gente, ni siquiera saludan cuando realizan controles y actúan como si todos fuésemos delincuentes. Sepan que cada vecino paga su sueldo y ustedes no son más que nadie, más bien deben rendirles cuentas a los formoseños de bien. Viven tratando mal a la gente y no puede ser. Sean respetuosos alguna vez.