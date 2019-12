Lamentan muerte de conocido artesano de El Colorado

Compartir

Walter, un poblador de localidad de El Colorado recordó al reconocido artesano, de bombos Daniel Maldonado. Aseguró que «lo artístico de sus productos eran no solo por el fino trabajo con un acabado vistoso, sino porque encerraban como una mística particular, su especial percusión que lo terminaron haciendo famoso al artista y sus productos».

Maldonado dijo que «supo vender en una oportunidad a gente que lo visitaba, un bombo que poco después fue a Europa, donde supieron reconocer su calidad artística y peculiares características. Pero era un hecho conocido que varios ejemplares de bombos con la impronta de “Don Daniel”, llegaron a manos de varios ministros y funcionarios provinciales, porque en ocasiones de asistir a eventos locales en representación del Gobierno de Formosa, el Intendente Mario Brignole lo obsequiaba para agasajar y reconocer a sus visitantes».

«Sin embargo, algunos de tantos bombos llegaron a artistas de talla nacional, como el Grupo Irupé o como el caso de Antonio Tarragó Ros, entre otros, como el mismo conductor de Show Mach, Marcelo Tinelli», contó el poblador.

Asimismo el hombre indicó que «Daniel Maldonado venía atravesando un cuadro complicado de salud del que no pudo recuperarse, y su partida dejó un vacío en el grupo de artesanos locales, la comunidad en general y dolor en sus más allegados».

«Pero también dejó una indignación generalizada la sola sospecha de que no habría sido bien atendido en el Hospital de esa ciudad sureña, después de correr el comentario que se escuchara durante su velatorio. De acuerdo a la versión, que escucharon familiares, vecinos y funcionarios locales, en una ocasión de las tantas que su familia lo llevaba al médico, tuvieron que esperar un tiempo largo al profesional, pero en su estado de malestar y dolor, pareció casi una eternidad. Uno de sus hijos le dijo entonces que quizás era mejor volver a la casa, donde podría estar más cómodo y regresar luego», relató.

A su vez indicó que «la familia le preparó una reposera frente al televisor, confiando que sería la alternativa más llevadera en la espera, pero se dieron una gran sorpresa, porque su médico de cabecera, al que él había ido a consultar, se encontraba en un festival que era transmitido en vivo por televisión. Fue muy contradictorio, porque el personal del hospital les habría dado un turno y Daniel Maldonado no era el único abuelo que esperaba al profesional. Sin embargo las imágenes eran irrefutables: era su doctor, canta autor y guitarrero además, que actuaba animadamente en la pantalla».