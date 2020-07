Lammens: “En septiembre podríamos tener fútbol”

Compartir

Linkedin Print

El Ministro de Deportes y Turismo volvió a hablar sobre el regreso de la actividad. También diagnosticó que en los últimos cuatro años “los clubes de barrio la pasaron muy mal”. Y advirtió que hay que preparar a los clubes para la pos-pandemia “porque el tejido social seguramente quede muy dañado”.

Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes, volvió a referirse a la vuelta del fútbol en la Argentina. Además, se refirió a cómo pegó el coronavirus en los clubes de barrio y hasta opinó de la posible llegada de Ricardo Centurión a San Lorenzo.

Primero, hizo un diagnóstico sobre los clubes de barrio y aseveró: “En los últimos cuatro años los clubes de barrio la pasaron muy mal, con tarifas impagables y sin ayuda del Estado”.

“Tenemos que preparar a los clubes para la pos pandemia, porque el tejido social seguramente quede muy dañado”, advirtió Lammens en el aire de “Futurock” en el programa “Ahora Dicen”. En ese sentido, advirtió: “Para volver a la cancha falta. Nos ha pasado mucho de poner una fecha y que la situación se complicara”, en la misma línea que había declarado ayer cuando le preguntaron por las declaraciones de Nicolás Russo.

En su faceta más optimista, Lammens suelta: “En septiembre podríamos tener fútbol” y, sobre lo que habría que hacer para acompañar el regreso, Lammens se permite ser muy poco diplomático y soltó: “Si no fuera Ministro respondería que no vamos a hacer la boludez de poner muñecos en las tribunas”.

Por último, el Ministro se refirió a la posible llegada de Centurión al Bajo Flores: “No estoy en el día a día de San Lorenzo y no sé qué tan cierta es la posibilidad de que venga, pero cuando uno piensa en un jugador tiene que tener en cuenta estas cosas”, puntualizó sobre las violencias de género.