Lammens habló sobre el posible regreso del público a los estadios

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, adelantó que a fin de año podría volver el público a los estadios del fútbol argentino. El funcionario se mostró esperanzado con esta posibilidad y explicó que las nuevas medidas a implementar dependerán del avance de la vacunación contra el coronavirus en todo el país.

“Si el proceso de vacunación sigue avanzando bien, yo creo que para el último trimestre podemos tener algo de público en los estadios. Ojalá que lo podamos hacer”, dijo Lammens. En ese sentido agregó: “Es importante porque es un ingreso importante para los clubes. Muchos clubes, cuando los hinchas no tienen la posibilidad de ir a la cancha, pierden un ingreso que es determinante, que es el de la cuota social”.

El ministro aclaró que la vuelta de los hinchas se daría de manera paulatina y precisó que a fines de 2021 podría comenzar a implementarse este regreso: “Yo me imagino que en principio va a ser con un determinado aforo y después ya va a ir retomando la normalidad a la que estábamos acostumbrados antes de la llegada de este virus. Yo creo que sobre el último trimestre, podemos trabajar para que haya público con algún aforo en los estadios”.

En otro plano, Lammens calificó como “un acierto en términos de mensaje” la decisión que tomó Argentina de bajarse de la organización de la Copa América en virtud de la delicada situación sanitaria que se vive en el país. “Yo estoy contento con la decisión que tomamos porque era un mensaje contradictorio, era confuso para la sociedad y estaba reñido con lo que estaban viviendo en ese momento los argentinos. Nosotros les pedimos que se quedaran en la casa, que hicieran un esfuerzo, a los chicos que no fueron al colegio, y organizar un torneo así… “.

“Si bien creíamos que el riesgo epidemiológico era muy bajo, prácticamente nulo, la verdad que sinceramente hay que ser sensato y no plantear la organización de un torneo tan importante cuando le estamos pidiendo a la sociedad que haga un esfuerzo”, recalcó el ex presidente de San Lorenzo, quien también consideró que, de respetarse todos los protocolos de Conmebol, “no debería haber contagios” en los viajes ida y vuelta que la selección argentina hace por estos días hacia Brasil.

