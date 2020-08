Lammens: “No quiero definir una fecha para el regreso del fútbol y después tener que retroceder”

Compartir

El ministro Matías Lammens aseguró que están “conformes” por el regreso a las prácticas y que “se están respetando los protocolos”. Por otra parte, no estableció un tentativo por la vuelta a las competiciones. Expresó que eso “lo definirá el Ministerio de Salud”. También habló de los corredores sanitarios por la Copa Libertadores y los viajes internacionales.

Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes, manifestó que están “conformes” por las vueltas a los entrenamientos, pero aclaró sobre las competiciones que “no quiere definir una fecha y después tener que retroceder”.

El funcionario dialogó en Radio Metro y opinó sobre la primera semana de trabajo para los clubes de Primera y destacó que “se están respetando los protocolos del Ministerio de Salud” y que “tenemos muy pocos casos nuevos”. “Ayer hubo un caso positivo en San Lorenzo. Vamos a ver qué sucede con el pequeño grupo que entrenó con él. Es una primera etapa donde autorizamos los grupos reducidos”, agregó.

También habló de las cápsulas sanitarias para poder desarrollar la Copa Libertadores, con la fecha de reinicio ratificada para el 15 de septiembre. En ese sentido, Lammens aclaró que hasta ahora “no hay un acuerdo con el Mercosur”, respecto de la cuarentena obligatoria. “No es que no tengan permiso. Pueden ir a jugar a Brasil, pero cuando vuelvan tienen que cumplir la cuarentena. Hoy sería así”, sumó.

En la misma línea, explicó: “Si dentro de un mes podemos hacer que los que vengan de un lugar con circulación comunitaria, como por ejemplo Brasil, no hagan la cuarentena, lo harán. Hoy pueden ir a Brasil, salir del país. Cuando vuelven, tienen que hacer la cuarentena. Los que vienen tienen que hacer 14 días de cuarentena. No contemplan lo del test negativo”.

El ministro informó que la próxima semana habrá una reunión con la cartera de Salud para tratar este tema y darle visto bueno al protocolo de Conmebol para los vuelos internacionales y los corredores sanitarios.

Por último, habló del futuro de la Liga Profesional y los torneos, pero sin animarse a poner plazos concretos: “No me animo a arriesgar una fecha. Nos ha pasado en estos cinco meses de pandemia, intentar definir una fecha y después tener que retroceder. Es el aprendizaje que nos dejó esta pandemia. En dos meses estábamos hablando de llevar el fútbol a Jujuy, y mirá cómo está Jujuy hoy. No puedo decir si la fecha que se está barajando es probable. Hay que ver cómo evoluciona la situación sanitaria. Lo decidirá el Ministerio de Salud”.