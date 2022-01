Lammens sobre la vuelta de hinchas a las canchas: «Tenemos que empezar a tener público visitante»

Compartir

El fútbol argentino va camino a las dos décadas sin tener ambas parcialidades en las tribunas. Independientemente de algunos eventos particulares que permiten tener a hinchas de los dos equipos en cancha, el torneo local sostiene la regulación para este ítem. El ministro de Turismo y Deportes confirmó que buscarán agilizar las “pruebas piloto” para terminar con esa medida.

“No depende de mi ministerio. Ayer conversaba con gente del ministerio. En términos de prioridades, lo que había que resolver era el tema aforo, que la gente pueda volver a las canchas. Una vez que eso está resuelto, como ahora, hay que pensar seriamente en volver a tener público visitante en las canchas. Más allá del futbol, lo digo como sociedad, no puede ser que nos resignemos a la intolerancia, a no poder convivir en una cancha dos personas que tenemos una camiseta distinta. Va más allá del futbol”, declaró Matías Lammens en diálogo con Radio La Red.

El hombre que lidera la cartera que regula al deporte de país planteó el proceso que se debe cumplir para que esa idea se lleve adelante: “Voy a proponer una reunión con los ministros de seguridad de todas las jurisdicciones. Tenemos que empezar, con pruebas pilotos, pero tenemos que empezar a tener público visitante. Mi idea es que empiece a haber pruebas pilotos. Que aquel club que quiera recibir visitantes lo pueda hacer. Es cierto que los equipos grandes, que tienen muchos socios, no tienen capacidad para recibir público visitante porque tienen toda la cancha vendida. Pero aquellos que quieran recibir visitantes, me parece espectacular que lo puedan hacer”.

Y agregó, tomando como parámetro la final de Boca-San Lorenzo por el Torneo de Verano: “Lo de ayer a la noche fue una fiesta, excepto por el resultado. Una fiesta impresionante. Las tribunas con muchísima familia, chicos, una cosa hermosa”.

Al mismo tiempo, habló sobre los lamentables sucesos ocurridos días atrás que tuvieron enfrentamientos de la Barra de Independiente con vecinos que cortaban la autopista y que terminaron con un hincha muerto: “Es cierto que lo que pasó con Independiente no tuvo nada que ver con el fútbol, fue un incidente que estaba cortada una ruta, que pasó la barra de Independiente. No tuvo nada que ver con el espectáculo de fútbol en sí. Con las barras vengo diciendo hace mucho que hay que empezar a tomar medias serias. Esas medidas serias involucran a todos los poderes del estado. A los dirigentes deportivos, sí, pero también a todos los poderes del estado”.

Si bien no lo confirmó, Lammens también aclaró que se reunirá en los próximos días con la ministra de Salud Carla Vizzotti para confirmar que el ingreso a las canchas durante los torneos que se avecinan serán con el “pase sanitario” y con tribunas completas: “La idea es que haya pase sanitario, pero que no haya aforo, que la capacidad esté liberada al 100%”.

