Lamothe habló de su cuarentena

Esteban Lamothe, uno de los protagonistas de El cuaderno de Tomy (que se puede ver en Netflix), habló sobre la historia de la película, basada en una historia real, que cuenta la vida de una mujer que murió de cáncer a los 43 años y reclamaba su derecho a una muerte digna.

En este contexto, el actor reveló que sufrió una tristísima pérdida en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio por coronavirus: un amigo muy cercano que también había padecido cáncer.

“A mí se me murió uno de mis mejores amigos en la cuarentena, el padrino de mi hijo sin ir más lejos. Había tenido cáncer y de alguna forma lo mató la pandemia, tenía muchos problemas de salud y el sistema estaba colapsado… creo que decidió irse”, contó en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Y se despidió lamentando enormemente no haber podido acompañar a su amigo en esta última etapa, como le hubiese gustado por los estrictos protocolos derivados de la pandemia. “Lo acompañé mucho durante estos años en las quimioterapias… Ahora no lo pude acompañar, fue en junio”, sentenció muy apenado.

