Lando Norris arruinó su clasificación con unbrutal accidente y reconoció: «Estoy decepcionado»

Max Verstappen sacó la chapa de los cuatro campeonatos de Fórmula 1 que posan en su vitrina y consiguió la pole en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita tras una vuelta magistral (1:27.294) que le permitió quedar por delante de Oscar Piastri (1:27.304). Esto puede suponer un duro golpe en el campeonato de pilotos, ya que Lando Norris chocó en la Q3 y largará en la décima ubicación de cara a la carrera en el circuito callejero de Yeda.

Los dos pilotos de McLaren habían demostrado una superioridad durante los entrenamientos que invitó a pensar que dominarían la tanda de clasificación, ya que sacaron más de medio segundo a sus perseguidores en la FP3. En la qualy, venían exponiendo el rendimiento del monoplaza color papaya durante las primeras tandas de la sesión y se habían quedado con los mejores registros, aunque el neerlandés de Red Bull avisó en la Q2 que les iba a presentar pelea tras marcar un tiempo notable, lo que puso presión sobre sus rivales. En este contexto, Norris intentó exprimir al máximo el MCL39 durante su primer intento en la Q3 y cometió un grave error que terminó con un fuerte impacto contra los muros.

Al inglés se le descontroló el auto en la salida de la curva 3 tras llegar de forma agresiva y, en el afán de recuperar el monoplaza, pasó por encima del piano correspondiente a las curvas 4 y 5. De esta manera perdió la totalidad del control del vehículo y se estampó contra la pared del lado izquierdo del trazado. Los daños en la suspensión delantera quedaron en evidencia con la cámara de la transmisión y el piloto de 25 años se quedó sin chances de realizar un giro completo en la Q3.

“Maldito idiota”, se auto recriminó Norris por radio con su ingeniero de pista, después de confirmar que no había recibido ningún daño. Esto puede suponer un duro revés para las aspiraciones del británico. Pese a que es recién la quinta jornada del calendario de la Fórmula 1, la lucha por el campeonato de pilotos es extremadamente pareja y, más allá de todas las dificultades de rendimiento que está teniendo el monoplaza de Red Bull y los problemas internos de la escudería austriaca, Verstappen le está pisando los talones a los dos McLaren: Lando lidera con 77 unidades, seguido de su compañero de equipo con 74, mientras que Max está tercero con 69 puntos.

“Estoy muy decepcionado. Iré a pedir disculpas a mis ingenieros. Intentaremos elaborar una buena estrategia, pero también necesitaremos suerte. No espero nada mágico. Si logramos mantenernos entre los 5 o 6 primeros puestos, será una buena actuación. Oscar no está en la pole, lo que significa que nuestro ritmo no fue tan bueno como esperábamos”, comentó Norris en en diálogo con Sky Sports F1 durante la conferencia de prensa.

“Debería estar luchando por la pole y, especialmente en una primera vuelta rápida, no debería tomar riesgos tontos como parece que he hecho. Tengo que revisarlo todo, como he dicho. Ya sabes, no es una garantía de que hubiéramos estado en la pole, porque Max parece que hizo un buen trabajo”, expresó, según replicó Motorsport. “Me he defraudado a mí mismo, he defraudado al equipo y los chicos tienen un gran trabajo que hacer ahora para arreglarlo todo”, aceptó.

A pesar de que fue el primer choque de gravedad que sufre el piloto de 25 años en la temporada, está cometiendo errores de forma repetida que pueden constarle caro en la pelea por el título. Después de imponerse en Australia, finalizó en la segunda posición en China y en Japón, donde se impuso Mad Max. En el GP de Bahréin logró acabar en el último escalón del podio, aunque extremadamente lejos del vencedor Piastri. De hecho, partió desde la sexta ubicación en Sakhir después de una mala sesión de clasificación y tuvo una peligrosa bloqueada en la largada.

“No sé qué ha pasado, no tengo tiempo de investigarlo ni de ver, es un error supongo. No sé lo que he hecho, estaba bastante cómodo, estaba bastante contento hasta entonces, el coche era fuerte”, planteó este sábado sobre su accidente.

“Dijo por la radio que estaba bien, pero que el auto estaba un poco dañado”, aseguró Zack Brown, jefe de McLaren, a Sky Sports F1 se le preguntó por Norris. “Nos centraremos en la carrera, probablemente será a una sola parada, pero hay muchas posibilidades de que haya un coche de seguridad, así que haremos lo mejor que podamos y veremos si podemos llevarlo más arriba en la parrilla; seguramente será más rápido de lo que clasificó”, completó.

La historia en el Gran Premio de Arabia Saudita registra que solamente en una de las cuatro ediciones de la carrera ganó un piloto que no consiguió la pole (Verstappen – 2022). De esta manera, Norris deberá realizar una carrera prácticamente perfecta para sumar la mayor cantidad de puntos posibles para resguardar su lugar en lo más alto de la tabla de posiciones.