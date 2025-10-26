Lando Norris ganó el GP de México y es nuevo líder de la Fórmula 1

Lando Norris recuperó el liderato del Campeonato Mundial de Pilotos de la F1, al triunfar con autoridad en el Gran Premio de la Ciudad de México 2025 y ahora está al frente solamente por un punto delante de su coequipero en McLaren, Oscar Piastri, quien terminó en quinto lugar.

Norris logró su sexto triunfo de la temporada que lo reposicionó como líder de la tabla por primera vez, desde el Gran Premio de Baréin, cuando Piastri se lo arrebató y lo mantuvo durante 15 fechas del calendario.

México se ha vuelto un parteaguas para el campeonato, donde mientras Norris llegó a 357 puntos por 356 de Piastri, quien ligó cuatro carreras sin subir al podio. Max Verstappen ahora tiene 321 unidades.

El segundo lugar fue para Charles Leclerc, piloto de Ferrari, quien aguantó, con un poco de ayuda de un Safety Car Virtual aparentemente innecesario, un embate brutal de Max Verstappen, quien terminó en tercer lugar con una carrera de vaivenes, pero que le dio mucha emoción a la tribuna.

El cuarto puesto fue para el novato Oliver Bearman, quien hizo un carrerón con el Haas y, también beneficiado por el VSC, mantuvo a Piastri en quinto puesto.

La arrancada, como

siempre, fue de alarido

La arrancada fue una locura Norris protegió el interior se alinearon los Ferrari a su lado y Verstappen intentó por fuera, llegaron cuatro autos a la frenada luego de 830 metros de distancia desde la meta. Lando dobló limpiamente, pero Leclerc y Verstappen se siguieron de frente por el pasto.

Max y Charles se reintegraron y en el orden de salida solamente con Russell que perdió una posición y se fue al quinto lugar.

Leclerc se reincorporó delante de Lewis Hamilton, lo cual no dejó de ser polémico. Para quien la largada fue un dolor de estómago, es fue Oscar Piastri, quien perdió cuatro posiciones, pero, aunque completó la primera vuelta en noveno lugar.

Batalla entre Verstappen y Hamilton

En la vuelta 6, Verstappen atacó a Hamilton por la tercera posición al final de la recta, en la curva dos Lewis le cerró la puerta y el Red Bull se fue al pasto, cuando se reincorporó ahora fue Max quien dio los codazos y el Ferrari tuvo que cortar la curva 5, pero lo hizo por el camino de escape, en lugar de hacerlo por el pasto y eso motivó una inmediata investigación de los comisarios de la FIA.

El que aprovechó la pelea fue Oliver Bearman, quien adelantó a Verstappen y se puso cuarto y Hamilton conservó el tercero.

Piastri intenta remontar

desde la parte media

Le costó mucho trabajo, pero Piastri, finalmente en la vuelta 11 pudo adelantar a Yuki Tsunoda para ponerse en octavo lugar, pero todavía eso no era suficiente para mantener el liderato del Campeonato de Pilotos, sobre todo porque su coequipero, Lando Norris iba en la punta del GP.

Hamilton es penalizado

por cortar pista y

ganar posición

El incidente entre Verstappen y Hamilton le costó caro al Ferrari por abandonar la pista y ganar posición, lo cual fue informado cuando se negociaba la vuelta 16. Lo cual le podría hacer perder, al menos, cuatro posiciones.

El contacto entre Verstappen y Hamilton en la vuelta 6, sería investigado por lo comisarios, lo cual decidieron hacer 14 giros después, con una decisión en cámara lenta.

Lando volaba en el

Hermanos Rodríguez

Mientras las escaramuzas se libraban detrás, Lando Norris se separaba de Charles Leclerc por 10 segundos. El McLaren que optó, como la mayoría por largar con llantas suaves, las exprimió a voluntad, en un nivel diferente al resto.

Hulkenberg abandona

y es el segundo retiro

El Sauber de Nico Hulkenberg mostró problemas en la unidad de potencia y tuvo que abandonar en la vuelta 28, con lo que se convirtió en el segundo retiro de la carrera, luego de que Liam Lawson no completó ni una vuelta.

Norris, a los pits, luego

Verstappen con estrategia

salvaje

En la vuelta 34, Lando Norris se detuvo en fosos, una tranquila parada de 2.6 segundos que lo sacó 8.6 segundos delante de Verstappen, quien seguía con las medias con las que inicio.

Red Bull, tal vez en la búsqueda de un safety car salvador se mantuvo en pista con Verstappen demasiado tiempo, tanto que cuando fue a los fosos en la vuelta 38, cayó hasta el octavo puesto.

George Russell el iracundo

George Russell se sentía muy presionado por Oscar Piastri, quien ya había remontado hasta la sexta posición y le reclamó a Mercedes que Kimi Antonelli le dejara pasar, porque su ritmo era muy superior, pero ahí era una presa fácil para el McLaren.

Sus amargos y prolongados mensajes por el radio, dieron frutos y le dejaron tomar el cuarto lugar.

Piastri sobre Antonelli

y Verstappen sobre Hamilton

Piastri no podía pasar en la pista a Antonelli, así que se fue a los fosos por suaves y la velocidad de sus mecánicos lo pusieron delante del Mercedes.