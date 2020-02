Lanús goleó a la Universidad Católica de Ecuador en su debut en la Copa Sudamericana

Compartir

Lanús inició su camino en la Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador, un equipo que en principio parecía estar plagado de dobles. Como el conjunto de Quito comparte el nombre con la histórica institución chilena, los parecidos se instalaron de inmediato. Además, los clones también continuaron en sus protagonistas, dado que el combinado de Escobar se presentó en La Fortaleza con nombres de la talla de Tevez (Juan Manuel), Insaurralde (Carlos Manuel) y Martínez (Facundo Martín). Es decir que no se trataba de del Apache, el Chaco o el Pity…

La superioridad del Granate se observó desde los primeros movimientos. La presencia de Sand y la velocidad de Acosta fueron los elementos más incisivos para que el dueño de casa se ponga en ventaja, pero el notable sacrificio de Galíndez y la fortuna ecuatoriana hicieron que los equipos se vayan al descanso con el cero en el marcador. Incluso en la última acción previa al entretiempo, Lanús impactó dos remates consecutivos en los palos que lamentó el combinado liderado por Luis Zubeldía.

En el inicio del complemento la suerte cambió. Un pase de profundo de Di Plácido encontró la rápida proyección de Auzqui, para que el ex Estudiantes desarticule a la defensa visitante y habilite al Laucha. Así, el ídolo wing del sur festejó el 1 a 0 y el grito de gol se basó más en la descarga que en la felicidad, dado que la tarde parecía complicarse para el Grana.

Todo cambió cuando ingresó Orsini en lugar de Auzqui. El ex Sarmiento y Atlético Rafaela transformó el triunfo en goleada. En una de sus primeras intervenciones capitalizó un preciso centro de Acosta y reventó el arco ecuatoriano: 2 a 0.

Todo pasaba por la banda derecha, pero cuando entró Belluschi Lanús obtuvo un poco más de claridad. Con más espacios en la defensa rival, los de Zubeldía llegaron al tercero gracias a la exquisita pegada del virtuoso volante con pasado en River, Newell´s y San Lorenzo. Un centro que confirmó el antiguo axioma que asegura que dos cabezazos en el área terminan en la red, Orsini completo la victoria con un frentazo que debió ser anulado por una clara posición adelantada de Muñoz, quien asistió a la figura de la noche. La amplia ventaja dejó al elenco de Zubeldía como principal candidato a quedarse con la llave. Para ello tendrá que sellar la clasificación en Quito el próximo 26 de febrero

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Eber Aquino (Paraguay)

Hora: 19.15