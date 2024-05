Lanzan llamado a inscripciones para el Sistema de Residencias de Salud 2024

Los interesados podrán inscribirse para concursar las Residencias Médicas, Residencias de Kinesiología, Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental (RISaM) y Residencias Odontológicas.

El Ministerio de Desarrollo Humano comunicó que desde el pasado 30 de abril y hasta el 15 de mayo, está abierta la preinscripción virtual SISA https://residencias.msal.gov.ar/ para el Sistema de Residencias de Salud 2024, destinado a los profesionales que deseen concursar las Residencias Médicas, las Residencias de Kinesiología, las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental y las Residencias Odontológicas.

Asimismo, entre el 8 de mayo y el 15 del mismo mes del presente año, podrán realizar la inscripción de manera presencial en el Ministerio de Desarrollo Humano, quienes hayan cumplido con la preinscripción virtual.

Residencias Médicas

Los lugares de cursada, en la ciudad Capital serán: en el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”, en el Hospital de la Madre y el Niño, en el Hospital Distrital 8 “Eva Perón” y en el Hospital Interdistrital “Evita”, ubicados en la Capital provincial. Y en el interior, será en el Hospital Distrital de Laguna Blanca “Pedro E. Insfrán”.

En el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo” las vacantes a cubrir son: cirugía general, cuatro (4); clínica médica, cuatro (4); psiquiatría, tres (3); terapia intensiva, dos (2); emergentología, cuatro (4); anestesiología, tres (3); ortopedia y traumatología, cuatro (4); endocrinología, metabolismo y diabetes, tres (3) y neurología, uno (1).

Asimismo, en el Hospital de la Madre y el Niño: pediatría, cuatro (4); tocoginecología, cuatro (4); postbásica en neonatología, dos (2); postbásica en infectología pediátrica, dos (2) y postbásica en cardiología pediátrica, dos (2).

En el Hospital Distrital 8 “Eva Perón”, los cupos disponibles son: medicina general, familiar y comunitaria, tres (3) y postbásica en gerontología y geriatría, cuatro (4).

Mientras que, en el Hospital Interdistrital “Evita”: cardiología, cuatro (4); clínica médica, cuatro (4); cirugía general, cuatro (4); oftalmología, dos (2); diagnóstico por imagen, cuatro (4); terapia intensiva, cuatro (4) y postbásica en nefrología, dos (2).

En el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan D. Perón”: terapia intensiva de adultos, cuatro (4); cardiología, cuatro (4) y clínica médica, cuatro (4).

Además, en el Hospital distrital de Laguna Blanca “Pedro E. Insfrán”, la plaza disponible es en medicina general, familiar y comunitaria, cuatro (4).

Residencias de Kinesiología

El lugar será en el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo” y el cupo disponible es en kinesiología intensivista polivalente, cuatro (4).

Residencias Interdisciplinarias

de Salud Mental (RISaM)

El Hospital distrital Nº 8 “Eva Perón” será el sitio de cursada de estas residencias, donde podrán concursar los siguientes profesionales para las siguientes vacantes: Licenciado/a en Psicología, cuatro (4); Licenciado/a en Enfermería (4); Médicos/as, cuatro (4) y Licenciado/a en Trabajo Social, cuatro (4).

Residencias Odontológicas

Tendrán la sede en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI) y los cursos disponibles son: Cirugía bucomaxilofacial, uno (1); endodoncia, dos (2); odontología general, seis (6); odontología pediátrica, dos (2) y ortodoncia y ortopedia, uno (1).

Requisitos

Quienes deseen postularse como residentes deberán ser argentinos nativos o naturalizados. No tener, en el momento de inscribirse, más de 42 años de edad y no tener más de diez (10) años de haber obtenido el título universitario o habilitante y no más de cinco (5) años para obtener la beca nacional.

Para la inscripción deberán presentar: Solicitud de inscripción en formulario provisto por la Dirección de Formación y Capacitación de Recursos Humanos en Salud, ubicada en la calle Rogelio Nieves 1268, en los horarios de 8.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas.

Lo anterior deberá ser acompañado por: Una carpeta colgante; cuatro fotografías (4×4), de frente, fondo blanco o color; fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) de ambos lados y el título analítico del nivel secundario, otorgado por colegio nacional, provincial o privado de la provincia de Formosa, autenticado por Escribano Público Nacional o autoridad competente (para obtener puntaje de nacido y criado).

También se deberá anexar fotocopia del título habilitante, otorgado por Universidad Nacional o privada, habilitada por el Estado nacional; o por Universidad Extranjera, revalidado o habilitado por Universidad Nacional o convalidado por el Ministerio de Educación de la Nación, autenticada por Escribano Público Nacional o por el Rectorado de la Universidad Nacional de Formosa.

Y presentar fotocopia del Certificado de Promedio Histórico de calificaciones (con aplazos incluidos), autenticado por Escribano Público Nacional o autoridad competente.

Cronograma

La publicación del listado provisorio de habilitados para rendir se hará en los días 16 y 17 de mayo de 2024. Mientras que la lista definitiva se dará a conocer en la semana del 27 de mayo.

El examen de carácter único nacional, será con modalidad presencial, el día 2 de julio de 2024, en el lugar y horario que se informará oportunamente.

Las entrevistas tendrán lugar entre el 2 y el 15 de julio. Seguidamente, la publicación de las notas obtenidas por cada postulante se hará durante la semana del 15 de julio. Y la orden de mérito definitiva se publicará en la semana del 5 de agosto de 2024.

Por su parte, las adjudicaciones de los cargos se extenderán hasta el 23 de agosto inclusive.

Y finalmente, el inicio formal de las Residencias será el día 2 de septiembre del 2024.

Las personas que requieran mayor información, podrán dirigirse a la Dirección de Formación y Capacitación de Recursos Humanos en Salud, del Ministerio de Desarrollo Humano, al teléfono 0370-4426235 (interno 1059).