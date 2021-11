Lanzan primera tarjeta de débito para pagar con criptomonedas en Argentina

Compartir

La fintech argentina Lemon lanzó hoy oficialmente al mercado la primera tarjeta para pagar con criptomonedas de la Argentina, que permitirá a sus usuarios usarla en todos los comercios del mundo que acepten Visa como medio de pago y recibir en su cuenta un reintegro del 2% del total de las compras que hagan en Bitcoin .

El desarrollo funcionará como una extensión de la billetera virtual de Lemon (Lemon Cash) que actualmente permite comprar y vender con pesos media docena de criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, Cardano, Theter, Uniswap y DAI) y generar rendimientos en algunas de estas, entre otros usos.

«Es un hito muy importante para nosotros. Venimos trabajando hace un año con la idea de facilitar el uso de las criptomonedas y darle una usabilidad en el mundo de hoy. Buscamos acercarle Bitcoin a las personas que aún no se sumaron y sacarles el miedo a lo nuevo, ya que al ir usando la tarjeta van sumando cripto sin necesidad de comprar directamente», explicó a Télam Marcelo Cavazzoli, CEO de Lemon.

En ese sentido, si bien los usuarios podrán elegir si desean concretar la compra con pesos o bien con las criptomonedas que tengan disponibles en la plataforma, el pago a los comercios se hará en pesos con la conversión de cripto a pesos de forma automática al tipo de cambio al momento de realizar el pago en la app.

El producto no tiene costos de emisión, envío ni de mantenimiento y puede ser utilizado en tanto en comercios digitales (por ejemplo, para pagar plataformas de servicios como Spotify, Netflix o Steam) y físicos que acepten la red Visa.

En todos los casos, cada vez que se haga un pago, el 2% de esa transacción se reintegrará al usuario en su cuenta en forma de Bitcoin.

«Logramos crear un billetera que no solo le facilite el acceso a las personas a Bitcoin sino también a todo un ecosistema, un nuevo mundo que es el futuro y para quedarse. Queremos que las criptomonedas sean algo prácticamente invisible, para que no haya que pensar en cripto o en pesos y que sea lo más natural posible el paso de un mundo al otro», afirmó Cavazzoli.

Actualmente la empresa asegura tener más de 100 mil usuarios de la plataforma que están en lista de espera para recibir la tarjeta, todos ellos mayores de 18 años y que acreditaron su identidad al crear una cuenta en la plataforma con sus datos y fotos del DNI.

En caso de extravío o pérdida de la tarjeta, el usuario puede inhabilitarla directamente desde la app.

Por su parte, el director comercial de Visa Argentina, Guillermo Mansilla, sostuvo que el lanzamiento «es parte de la acción permanente de Visa para continuar promoviendo la digitalización de las experiencias de pago en los consumidores, comercios y empresas en general».

«Es, sin lugar a duda, otro hito en la industria de medios de pago en el país. Los clientes de Lemon Card Visa podrán utilizarla tanto en Argentina como en el resto del mundo usando la red VISA de manera fácil, rápida y sobre todo, segura”, destacó Mansilla.

El sector de fintech argentinas especializadas en finanzas descentralizadas y operaciones con criptomonedas ha crecido exponencialmente en los últimos meses.

Empresas como Bitso, Buenbit y Lemon, entre otras, han recibido financiamiento internacional por cientos de millones de dólares en el último año para expandirse a otros países de la región y crecer en oferta de servicios y de personal que, en todos los casos, se multiplicó por más de 10 veces la cantidad de empleados en el último año y medio.

