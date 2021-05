Lanzan programa para facilitar a las pymes el acceso a cadenas de supermercados

Compartir

El paquete de medidas oficiales incluye líneas de crédito y asistencia a través de aportes no reembolsables por un monto de más de $3.300 millones.

El Ministerio de Desarrollo Productivo lanzará hoy el programa “Pymes en Góndolas”, una iniciativa que busca acompañar a las cooperativas, a integrantes de la agricultura familiar y a las micro, pequeñas y medianas empresas en el proceso que implica llegar a la comercialización en cadenas de supermercados.

El paquete de medidas oficiales incluye líneas de crédito y asistencia a través de aportes no reembolsables por un monto de más de $3.300 millones. Pymes en Góndolas es un programa específico de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPyME) que tiene entre sus objetivos capacitar a cooperativas y pymes para mejorar su productividad y dar asistencia técnica, tanto en la adaptación al marco normativo de la Ley de Góndolas, como en facilitar su incorporación al registro de proveedores de los supermercados, y en lograr certificaciones de sus productos y procesos.

El programa incluye la vinculación de estas empresas con expertos en temas pyme (profesionales con conocimiento del sector, como ingenieros industriales o licenciados en alimentos) y prevé destinar $1.500 millones en aportes no reembolsables que las pymes podrán utilizar para desarrollar una marca desde cero, para certificar sus productos, o mejorar el diseño de su producción.

Además se destinarán otros $1.700 millones para tres líneas de financiamiento con tasas subsidiadas de hasta el 21% anual.

La Ley de Góndolas, impulsada desde la Secretaría de Comercio Interior, apunta a que todas las empresas tengan un trato equitativo en el espacio que ocupen en las góndolas y establece, entre otras cosas, que haya como mínimo cinco. proveedores diferentes por cada producto, que el 25% de la góndola esté ocupada por productos de empresas PyMEs, cooperativas o mutuales, y que el 5% pertenezca a empresas de la agricultura familiar, campesina o indígena o de la economía popular.

Con este nuevo programa de la SEPYME, el Ministerio de Desarrollo Productivo le ofrece una asistencia integral a las pequeñas empresas, con financiamiento y capacitación no sólo destinado a que puedan ingresar con sus productos a las góndolas de los supermercados, sino también para que puedan sostener el nivel técnico y de producción necesario que les permita consolidarse en el tiempo como proveedores de las grandes cadenas.

El anuncio se realizará en la pyme Helados Arti de Quilmes y estará encabezado por el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; y el titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Productivo, Alejandro Sehtman.

También participarán del evento la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Alex Roig.

