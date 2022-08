Lanzaron convocatoria para juntar 1 millón de firmas para congelar precios de alimentos y tarifas

Compartir

Linkedin Print

Los referentes de uno de los movimientos sociales más grandes del país, lanzaron la convocatoria para conseguir un millón de firmas antes del 18 de septiembre para presentar un proyecto de ley para que se congelen los precios de los alimentos de la Canasta Básica y de las tarifas de luz y agua. “Tenemos la iniciativa política de hacerlo, hay otros que no hacen nada”, señaló Beatriz Galeano, miembro de Libres del Sur, al Grupo de Medios TVO.

“Es un lanzamiento que se inició el lunes de una campaña nacional de firmas con la presentación de un proyecto de ley de congelamiento de precios de los alimentos de la Canasta Básica Alimentaria, reconocida por el INDEC, y las tarifas de luz y agua. La propuesta es juntar un millón de firmas que tenga la participación de la ciudadanía para que sea tratado en la Cámara de Diputados y se transforme en ley”, explicó Galeano.

La intención del movimiento social es presentar dicho proyecto de ley con el aval de un millón de ciudadanos de todo el país, por lo que la campaña buscará alcanzar el objetivo antes del próximo 18 de septiembre. Esperan que con los plazos establecidos en la Constitución Nacional, de aprobarse la ley, las tarifas de los servicios energéticos no impacten en los sectores más vulnerables.

En este sentido, la referente indicó que “ante una situación tan calamitosa y necesaria de que podamos tener un parate y poder oxigenar la vida cotidiana y los bolsillos de la población en general”. “De un tiempo a esta parte, vemos como la inflación que no cesa va comiendo todos los ingresos que tenemos, sobre todo en la población más humilde, sobre todos en general, pero en particular los sectores más humildes son los que están sufriendo el impacto con mayor fuerza porque hoy prácticamente la compra de alimento representa el 50% de sus ingresos, si no es más”, añadió.

Desde el espacio social que tiene el movimiento, aseguran que la actual situación económica del país se debe a los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional, y que lejos de mejorar la situación se agravará aún más. “Esto básicamente es un ajuste a los bolsillo de la clase trabajadora, y al seguir cumpliendo a rajatabla la receta del FMI, esto se va a seguir profundizando”, dijo Galeano.

Por tal motivo, lanzaron dicha campaña. Argumentan que de sancionarse la ley, los ingresos de los sectores más vulnerables estarán más blindados ante la escalada inflacionaria y la aplicación de los acuerdos alcanzados por el gobierno. “Previendo ya lo que se va a venir es que nosotros planteamos el tema de que la inflación no va a cesar, porque va a seguir insistiendo en el cumplimiento del acuerdo firmado por el gobierno”, precisaron.

Por último, Galeano reiteró que el proceso de juntar el millón de firmas concluirá el 18 de septiembre. “Hay que cumplir lo que dice el artículo 39 de la Constitución. Ellos (Cámara de Diputados) tienen 20 días aproximadamente para ver la admisibilidad de la documentación y a partir de ahí tendría que empezar a tratarla. Al menos nosotros tenemos la iniciativa política de hacerlo, hay otros que no hacen nada”, sentenció.

Compartir

Linkedin Print