Lanzaron Fomentar Empleo, el programa que apunta a reforzar la inserción laboral

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni; su par de Educación, Jaime Perczyk; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz; encabezaron este martes, junto a dirigentes sindicales e industriales, la presentación del programa Fomentar Empleo, que beneficiará a unas 600 mil personas actualmente desempleadas por medio del mejoramiento de sus competencias y la asistencia en la búsqueda laboral, entre otros aspectos.

«La formación es un requisito indispensable para que los nuevos puestos de trabajo sean cubiertos por gente que busca empleo», dijo Moroni en declaraciones a Télam, luego de presentar el programa destinado a personas de 18 a 64 años, sin trabajo formal en los últimos tres meses y con dificultades para ingresar al empleo en blanco.

El ministro remarcó que para las empresas que contratan a este sector de la población, el plan incluye «una serie de incentivos», entre los que están «subsidios para el pago de salarios y disminución de contribuciones patrimoniales».

A su vez, el programa contempla «formación laboral» a cargo de «instituciones educativas y sindicales, agrupaciones empresarias, universidades nacionales y municipios», detalló Moroni durante la presentación realizada en el Teatro «Gastón Barral», de la sede de la Uocra.

«Queremos que quien se esté formando luego sea requerido por el sistema productivo», aclaró el ministro.

Asimismo, sobre la paridad de género en el mercado laboral actual, el ministro afirmó: «Hace seis años en una terminal automotriz no veía una sola mujer trabajando, hoy veo sectores completos ocupados por mujeres».

«Hay actividades altamente masculinizadas en donde está empezando a aparecer la contratación de la mujer», agregó y dijo que se trata de un momento en el que «hay un crecimiento muy fuerte de la contratación de mujeres».

El programa cuenta con «un financiamiento de 250 millones de dólares por parte del Banco Mundial y beneficiará a 600 mil personas desempleadas», precisó la cartera laboral.

«A partir de ahora vamos a ir a dos ciudades de cada provincia para explicar bien como funciona», afirmó el ministro.

Además de Moroni, Perczyk y Béliz, también formaron parte de la jornada dirigentes industriales y sindicales.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, subrayó que el programa es «una iniciativa importante» que fue «consultada con trabajadores, empresarios y universidades».

«Estamos convencidos de que producción y trabajo deben desarrollarse de forma conjunta», dijo Funes de Rioja en declaraciones a Télam.

El dirigente industrial afirmó que «hay que incentivar la contratación y la capacitación» y coincidió con el ministro de Trabajo en que las personas que se capaciten «sean absorbidas por el mercado de trabajo».

«Hay que hacerlo con sentido federal e inclusivo de las pymes y de la gente», agregó.

Consultado sobre la inflación, Funes de Rioja sostuvo que «hay elementos tanto en lo externo e interno que están jugando» y, si bien afirmó que «las empresas son formadoras de precios», también dijo que esto sucede en un contexto donde «se debe encontrar estabilidad macroeconómica» y «previsibilidad».

«La inflación no le conviene a nadie, a los empresarios tampoco», agregó.

Por otro lado, el titular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, destacó que la capacitación es «una herramienta fundamental» para mejorar «las condiciones de vida y socio laborales» de cada trabajador.

«Aquellos que no tuvieron la posibilidad de acceder a una formación profesional, ahora tendrán una red de asistencia que va a abarcar todo el país», afirmó Martínez en diálogo con Télam, y agregó sobre el Fomentar Empleo: «es algo que veníamos esperando».

En relación a la situación laboral del país, el sindicalista remarcó que desde el 2018 al 2019 se perdieron «100.000 puestos de trabajo», la misma cantidad que «durante la pandemia». Sin embargo, sostuvo que ese escenario fue revertido durante el último año.

«Volvimos a tener 410 mil trabajadoras dentro de la industria de la construcción», recalcó Martínez.

A su turno, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban «Gringo» Castro, remarcó sobre el programa presentado que «todo lo que sea capacitación y formación es auspicioso».

Castro subrayó que habrá «trabajadores que van a mejorar sus capacidades» y otros que «necesitarán una especificidad distinta», como es el caso de «los trabajadores recicladores, la economía de cuidado y la producción hortícola».

Entre las principales actividades contempladas en el programa Fomentar Empleo, el Ministerio de Trabajo mencionó «los servicios de orientación laboral y asistencia en la búsqueda laboral, cursos de formación laboral con el aval del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y servicios de intermediación laboral».

Además, el programa contempla «la capacitación de 3.000 agentes de las agencias de empleo, 40 instituciones de Formación Profesional y 600 oficinas de Empleo en todo el país a partir de distintas acciones».

Según se indicó, serán beneficiados de forma indirecta por el programa también «unas 18 mil empresas que confluyen en el Portal Empleo y más de 400 municipios».

