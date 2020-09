Lapidarios, Dani Alves y Neymar apoyaron las duras palabras de Messi contra la dirigencia del Barcelona

Compartir

Neymar y Dani Alves se sumaron con fuertes mensajes a la explosiva publicación de Lionel Messi contra la dirigencia del FC Barcelona en el marco de la despedida de Luis Suárez.

“No te merecés que te echen como lo hicieron”, lanzó Lionel Messi en la publicación que realizó en Instagram para despedir a su amigo y dejó en evidencia que la relación con Josep María Bartomeu y su directiva es claramente muy mala.

A las palabras del rosarino se sumaron dos ex Barcelona con lapidarios mensajes: Neymar – quien jugó durante las temporadas 2013-2017- y Dani Alves, con un poco más de recorrido en el club catalán desde 2008 hasta 2016.

“Increíble cómo hacen las cosas”, lanzó Neymar, en concordancia con las palabras del capitán en cuando a la forma en la que la dirigencia decidió no tener en cuenta a Luis Suárez en el marco de la reestructuración del equipo ahora dirigido por Ronald Koeman tras el bochorno en la Champions League.

Dani Alves fue un poco más duro con sus palabras e hizo referencia a que los destratos de la dirigencia del Barcelona para con sus jugadores estrellas no son algo nuevo: “Infelizmente es esa la realidad, que viene de hace tiempo ¡Solo se confirma año tras año!”.

“¡No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho, es sobre respecto y eso no lo saben!”, lanzó con un evidente enojo el actual jugador del San Pablo de Brasil.

Por último, Dani Alves le dejó un mensaje de aliento al propio Lionel Messi, quien luego de semanas de una escandalosa novela con Bartomeu decidió quedarse en el Barcelona hasta junio de 2021, cuando vence su contrato, para evitar ir a juicio contra el club: “Sigue duro que de alguna manera estamos allí”, escribió.

El mensaje de Lionel Messi para despedir a Luis Suárez

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, escribió Lionel Messi sobre su relación con Suárez.

Y en el siguiente párrafo apuntó contra la dirigencia: “Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”.