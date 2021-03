Lapidarios mensajes de Dalma y Gianinna Maradona por la reaparición de Matías Morla

Compartir

El último apoderado del 10 se pronunció esta mañana en las redes sociales luego de meses de silencio.

Sus peleas no son solo en la Justicia, en donde mantienen denuncias y causas cruzadas. También lo hacen a través de las redes sociales, en donde, a veces nombrándose y otras no, terminan haciendo fuertes declaraciones en contra del otro. Dalma Maradona y Matías Morla están enfrentados desde hace muchos años, cuando Diego, instado por su entonces abogado, comenzó la causa judicial contra Claudia Villafañe y la actriz salió en defensa de su madre.

Este viernes, el abogado de Maradona reapareció en sus redes sociales y Dalma no evadió el asunto. “Último día de la semana. Llegó el viernes al fin. Mientras otros hablan yo sigo trabajando como lo hice todos los días de mi vida. Buen fin de semana para todos”, escribió el letrado en su cuenta de Instagram junto con una selfie que se tomó en el ascensor, vestido de camisa, pantalón y cargando un maletín.

Minutos más tarde, se explayó a través de su cuenta de Twitter. “A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios. Un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias: periodistas serios chequean la data y no publican; Periodistas vagos, publican sin chequear”, aseguró el letrado. Aunque no lo nombró, Mario Baudry –abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda– se dio por aludido y le respondió con ironía y exigiéndole que les explique a los herederos qué hizo con el dinero de Maradona.

“También están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Con batallas personales y judiciales, con nuestro amado Diego en vida. Quedan al margen las hermanas que son Don Diego y Doña Tota. Gente de bien, Diego en estado puro”, agregó Matías Morla este viernes a primera hora.

De inmediato, Dalma Maradona –que también se dio por aludida– salió a responderle con un fuerte mensaje. “¡Buen timing para salir de la cueva! ¡Nos vemos en la justicia!”, escribió la actriz, y agregó el emoticón de un piano. No es la primera vez que ella y su hermana Gianinna hablan de él con ese diseño haciendo alusión a su dentadura.

Con respecto al “timing” al que se refiere la actriz, se especula que lo dijo porque este mismo día su hija Roma –fruto de su relación con Andrés Caldarelli– cumple dos años. Al respecto, y luego de haberle respondido a Morla, la actriz saludó a la pequeña. “¡Feliz vuelta al sol amor de mi vida! Hoy es todo festejos y amor!. #RomaCumple2. Te amo, hija”, escribió la hija de Diego, destacando que no les dará importancia a las palabras de quien fuera el apoderado de su padre.

Dalma también utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un especial posteo a su hija. Esta vez, sin hacer referencia a Morla. “Todo lo que pueda decirte hoy no alcanza”, consideró la actriz, que compartió una selfie con su hija en brazos.

“Te deseo para vos, lo mejor que tengo yo… ¡El amor verdadero, la risa y los amigos! ¡Te deseo que seas libre y feliz! ¡Amo ser tu mamá más que nada en este mundo! Vos, sin saberlo, ¡me salvaste la vida! ¡Te amo, Roma! ¡Sos el lorito más hermoso! ¡Que los cumplas feliz! #Romacumple2″, agregó la actriz.

Su hermana, Gianinna, también se refirió a la reaparición del abogado en sus redes sociales, aunque tardó un rato más en responder. De manera sintética, pero contundente, escribió: “Matu decí lo que quieras igual sos lo que haces”.

Justamente en varios de los audios de Morla que se emitieron en el documental de Infobae La muerte de Maradona, él menciona a la menor de las hijas de Claudia Villafañe. “Gianinna dice que te tenemos preso ahí. Lo que hace esa Claudia, eh. Y Dalma y Gianinna se están portando mal. Yo estoy explicándoles a los sponsors que estás bien. Del video no hay apuro, hacelo cuando estés bien y que tengas una linda pilcha porque lo va a ver todo el país. Que estás todo el día borracho ni lo digas. Están diciendo que vos estás mal, cuando vos estás bien. Lo único que tenés que hacer es cortar el escabio hasta las siete de la tarde y a la mañana estar ahí, y listo”, decía por mensaje al Diez.

