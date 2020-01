Larga fila de personas en el CeMAA para conseguir un turno de castraciones gratuitas

Compartir

Desde la madrugada de ayer se fue acercando gente a las instalaciones del CeMAA (Centro Municipal de Atención Animal) ubicado sobre la avenida Néstor Kirchner 6058 de esta ciudad, con el fin de conseguir un turno para castrar de manera gratuita a sus mascotas, en el marco del Programa Municipal de Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos (PROMEPO) al que se adhirió el intendente Jorge Jofré. En esta ocasión se otorgaron turnos para todo el mes de febrero y una vez que finalicen con las atenciones en el CeMAA se trasladarán hacia Circuito Cinco donde irán rotando en diversos barrios, lo que según manifestaron, les llevará unos 5 meses.

En ese marco Beatriz Segovia, Directora de Zoonosis y Protección Animal de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre este sistema que empezaron a implementar en noviembre y destacó la concientización de la comunidad en cuanto a esterilizar sus mascotas ya que cada vez son más los que van en busca de un turno.

«Es la primera vez desde que empezó el año que hacemos acá porque ya veníamos haciendo estas castraciones masivas que son gratuitas y todos los días, empezamos en noviembre, ya tuvimos una experiencia en el Paraíso de los Niños donde la fila de gente daba vuelta el lugar, fueron temprano pero hoy superó todo, a las 1:30 o 2 de la mañana ya llegaron las primeras personas para sacar el turno, ahora estamos anotando 270 animales y son las 10:15 de la mañana, no sé a qué número llegaremos pero los vamos a anotar a todos porque vinieron a hacer la fila y sería injusto no anotarlos, creo que vamos a estar todo febrero en el CeMAA castrando, una vez que terminemos con la gente que se viene a inscribir acá queremos ir a Circuito Cinco por eso queremos agotar instancia en esta zona ya que viene gente de Lote 111, Villa Lourdes, de Villa del Rosario, Guadalupe, después nos queda toda la zona céntrica a donde no fuimos pero queremos por lo menos hacer esta zona todo lo que se pueda porque una vez que entremos Circuito Cinco vamos a estar tranquilamente 5 meses y me quedo corta, si acá hay esta cantidad de gente en Circuito que es como una ciudad aparte no me imagino la cantidad de animales que puede haber», dijo.

De la misma forma destacó el sistema de castración gratuita y la gran cantidad de gente que se acerca, lo que demuestra que van tomando conciencia sobre la importancia de hacerlo. «Gracias a Dios esto está funcionando, la gente trae sus mascotas a hacerlas atender, también nos preguntan funcionarios, policías porque les preocupa los animales que por ahí puedan llegar a tener ellos en su repartición pública, en la Policía o en las estaciones de servicio, de todos esos animales nos encargamos nosotros personalmente, si bien tenemos dos movilidades solamente, no podemos hacer todo, pero nos pidió por ejemplo la Escuela de Cadetes para castrar a todos sus comunitarios de ahí que son por lo menos 7 u 8 y a ellos nosotros los vamos a buscar porque son comunitarios, no tienen nadie que los traiga entonces vamos a traerlos, tenemos una lista de gente, vecinos, que no son voluntarios ni nada que ayudan, hay vecinos que vienen y nos avisan que en sus barrios hay tantos comunitarios entonces nosotros anotamos y los buscamos, lo que pedimos a los vecinos es que los tengan un día entero en sus casas y al día siguiente los larguen porque no podemos castrar y largar por la anestesia, que la gente se quede tranquila porque de los de la calle nos encargamos nosotros y los vecinos que están colaborando», señaló.

De la misma forma Segovia explicó como es el sistema de castración, «la gente saca los turnos, se le da un día y vienen con su mascota, en este caso los turnos son para febrero por eso terminaríamos ese mes en el CeMAA, después la idea es ir hacia la zona norte, tendríamos que estar en todas las zonas pero no nos dan mucho los tiempos, en Villa del Carmen por ejemplo estuvimos 2 semanas y también nos quedamos cortos, cerca del Paraíso de los Niños estuvimos también dos semanas, este operativo de castración gratuita lo comenzamos en noviembre y en el CeMAA ya tuvimos varias semanas también, ahora volvemos por la cantidad de pedidos que hay de los alrededores, después de esto queremos ir hacia Circuito Cinco donde sabemos que menos de 5 meses no podemos estar».

«Antes se hacían castraciones una sola vez a la semana y con un costo mínimo, ahora el ingeniero Jorge Jofré se adhirió a una propuesta que trajo una ONG y firmó el convenio para castrar todos los días y sin costo, será en determinamos lugares fijos, nosotros tenemos que tener el lugar para estar una o dos semanas entonces estamos haciendo la solicitud, las notas que corresponden a las casas de la solidaridad por ejemplo, a escuelas, clubes que nos puedan prestar un espacio por 2 semanas ya que tenemos que abarcar todos los lugares posibles para que la gente pueda acercarse, no podemos hacer Circuito Cinco en un solo lugar porque es muy grande y vamos a ir rotando, tenemos que ir por todas las zonas, son muchos lugares que tenemos que abarcar y necesitamos los espacios para poder castrar», explicó.

«Cuando llegamos hoy y miramos la cámara de seguridad vimos que antes de las 2 de la madrugada ya había 3 personas esperando el turno y para las 5 de la mañana ya estaba la fila pasando el puente, gracias a Dios la gente se está acercando», destacó.

Respecto a cuántos animales castraron durante el año 2019, detalló que «no teníamos todavía PROMEPO donde hacemos las castraciones gratuitas, con este programa empezamos en noviembre, pero en el año se llegó a castrar con una sola vez a la semana, más las emergencias y lo que se castraba en el CeMAA, unos 9 mil animales, desde el mes de noviembre hasta ahora se va a triplicar lo que veníamos haciendo».