Larga fila de personas para hacerse hisopados con el fin de viajar dentro y fuera de la provincia

En la jornada de ayer se pudo observar a una larga fila de personas en las afueras de la UPAC con el fin de realizarse hisopados para viajar dentro y fuera de la provincia por Semana Santa. Mucha gente que aguardaba contó que iban a realizar viajes por trabajo, pero también estaban quienes, con la excusa del fin de semana largo, planeaban reencontrarse con familiares tanto en localidades del interior como en otras provincias del país.

Cabe recordar que el resultado negativo a coronavirus es requisito obligatorio para salir como para entrar a la provincia.

Según se supo, la UPAC estuvo llena de gente debido a que en la mayoría de los centros de salud de la ciudad hay pocos cupos para los hisopados y en algunos casos se debe sacar turno para los mismos, entonces la gente optó por ir directamente allí donde hubo una alta demanda.

En ese sentido, una vecina de la ciudad fue consultada por el Grupo de Medios TVO y contó que “desde las 6 de la mañana que estamos recorriendo entre centros de salud y demás, como vimos que la mayoría tenía de 20 a 30 cupos decidimos venir directamente a la UPAC, fuimos a los centros de salud de distintos barrios, al de Mariano Moreno, San Jorge, Villa Hermosa a preguntar, pero tenían pocos cupos y ya estaban ocupados, la demanda es muy alta y es una falencia que tengan tan pocos cupos”.

Asimismo expuso que no toda la gente fui a hisoparse para viajar, sino que por prevención, “hay circulación viral y uno quiere cuidarse, no es que todo es para viajar, yo por ejemplo estoy faltando a mi trabajo y tengo que hacerme el hisopado sí o sí para poder viajar, creo que debería haber más muestras para los centros de salud, hay mucha gente que no tiene medio de movilidad para venir hasta la UPAC”, lamentó.

“Legamos acá a las 8 de la mañana y estamos haciendo fila que corre despacio, llegaba casi a la esquina, sigue llegando gente y ahora decidieron hacer dos filas de contactos estrechos y se genera una nueva aglomeración, para mi es un poco de desorganización, hay que tener en cuenta eso para mejorarlo, estamos haciendo el distanciamiento, nos cuidamos pero deberían cuidar eso”, opinó.

“Yo viajo a buscar la plata para mi alquiler y mercadería con la que me ayudan mis padres, yo trabajo y estudio acá, pero ellos me ayudan así que voy a buscar eso, intento viajar lo menos posible, voy y traigo lo menos que puedo. La última vez que fui fue a fines de febrero”, contó.

Respecto a las veces anteriores, señaló que “me había hecho el hisopado en el Hospital Central donde ahora también piden que sea con turno, que se pida con anticipación y para los que trabajamos quizás se complica un poco el tema del horario. Para mi falta capaz un poquito más de organización”.

